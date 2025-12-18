奧斯卡宣布2029年起轉戰YouTube直播！ 告別半世紀電視轉播
數位串流時代來臨，影壇年度盛事「奧斯卡」（The Oscars）也迎來從電視轉向串流媒體的重大變革，美國電影藝術與科學學院（The Academy）週三宣布，奧斯卡金像獎將於2029年轉戰YouTube直播，與合作將近半世紀的ABC電視台告別。
綜合外電報導，美國影藝學院指出，YouTube 已簽署一項「多年期協議」取得奧斯卡金像獎的全球獨家轉播權，協議將一路持續至2033年。有關雙方達成協議的財務細節，並未被進一步揭露，傳出ABC電視台試圖保留奧斯卡轉播權，但不願意支付過高的價格，近年來ABC從奧斯卡頒獎典禮獲利也越來越困難。
回顧奧斯卡電視轉播史，自1976年以來的每一年，都是由ABC電視台進行現場直播，如今隨著觀眾收視習慣的轉變，長達半世紀的電視轉播將面臨終點。根據美國影藝學院與YouTube的聯合聲明，YouTube將提供多種語言字幕和音軌，以服務來自全球的觀眾。
責任編輯／陳盈真
