奧斯卡導演西恩貝克靠兼職維持生計 自爆想改寫《艾諾拉》得獎感言

(Photo by Christopher Polk/Variety via Getty Images)

1. 奧斯卡導演也得兼職！西恩貝克靠接案維持生計！

2. 時代已不同！西恩貝克想重寫《艾諾拉》得獎感言！

3. 西恩貝克呼籲獨立電影人：主動為創作找資源！

【文／千尋少女】以《艾諾拉》（Anora）橫掃今年奧斯卡、奪下最佳影片與最佳導演等大獎的美國名導西恩貝克（Sean Baker），近日在沙烏地阿拉伯紅海影展坦言，身為獨立電影工作者，他必須依靠「兼職」來維持生計。同時他也自曝，去年在獨立精神獎上的激昂演說，如今回想起來希望能夠重新改寫。

廣告 廣告

根據《Deadline》報導，貝克透露自己為時尚品牌Self-Portrait執導了一部名為《Sandiwara》的短片。該片在馬來西亞檳城以iPhone拍攝，由奧斯卡影后楊紫瓊一人分飾五角，預計明年亮相。貝克表示，這是他在《艾諾拉》之後首個創作，將身兼編劇、導演和剪輯，並笑稱和楊紫瓊合作是「一段非常美好的經驗」。

今年初，《艾諾拉》在第40屆獨立精神獎（Independent Spirit Awards）風光奪下最佳影片、最佳導演以及最佳演員大獎。回億當時在典禮上發表關於獨立電影界「掙扎求生」的激昂言論，貝克坦承，若能重來，他會改寫那段演說。

《艾諾拉》劇照

他指出，那段話其實更像是在對自己喊話。面對快速變動的影視環境，他也在努力思考如何前行：「如果我現在再講一次，我會更務實一些。身為獨立製片人，我想把作品推向世界，而這些作品並非主流、也不一定符合大眾口味。因此我必須意識到，收入需要來自其他地方，這意味著我必須透過副業或其他方式來維持生計。」

貝克直言，僅靠獨立電影就能讓導演維生的時代早已過去。若能重新發表感言，他會告訴電影人：「別只依賴你的獨立電影，因為我們已不是活在90年代。你必須自己想辦法，就這麼簡單。」

貝克強調，若想繼續拍攝非主流題材，創作者就必須主動尋找出路，「我們得自己想辦法、自己找資源。」正因如此，他坦言如今必須接外拍、合作案或品牌創作，以支撐拍片期間的生計。

談到下一部長片，貝克透露目前仍處在開發階段。可以確定的是，新片規模將接近《艾諾拉》，並探討相似主題，「我希望更喜劇一點，所以下一部作品可能會是更直白、更幽默的電影。期待明年就能正式開拍。」

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！