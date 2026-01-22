奧斯卡影后也有今天！楊紫瓊從封后到金莓獎最爛候選 全網看笑話

記者林宜君／台北報導

曾拿下奧斯卡影后的楊紫瓊與娜塔莉波曼（Natalie Portman）雙雙入圍「最爛女主角」。（圖／翻攝自楊紫瓊IG）

奧斯卡光環也擋不住「最爛」點名！專門嘲諷年度話題爛片的金莓獎搶在奧斯卡前丟出震撼彈，不只多部大片遭點名，連奧斯卡影后、影帝級卡司也意外成為箭靶，引發影迷熱議。第46屆金莓獎（Golden Raspberry Awards，俗稱金酸莓獎）近日公布入圍名單，除了真人版《白雪公主》、《世界大戰》等話題作品遭點名外，更令人意外的是，曾拿下奧斯卡影后的楊紫瓊與娜塔莉波曼（Natalie Portman）雙雙入圍「最爛女主角」，名單一出立刻引爆討論。

本屆「最爛女主角」入圍名單包括，《狠狠愛》的亞莉安娜德博斯、《失落之地》的蜜拉喬娃維琪、《青春之泉》的娜塔莉波曼、《Bride Hard》的蕾貝爾威爾森，以及《星際爭霸戰：31區》的楊紫瓊。由於楊紫瓊與娜塔莉波曼皆曾獲奧斯卡影后肯定，如今卻被列入金莓獎名單，也讓不少粉絲直呼難以置信。

楊紫瓊與娜塔莉波曼皆曾獲奧斯卡影后肯定，如今卻被列入金莓獎名單，也讓不少粉絲直呼難以置信。（圖／翻攝自娜塔莉波曼皆IG）

在男演員部分，同樣出現重量級名字。曾獲奧斯卡男配角的傑瑞德雷托（Jared Leto），此次以作品入圍「最爛男主角」，與《失落之地》的戴夫巴帝斯塔（Dave Bautista）、《世界大戰》的冰塊酷巴（Ice Cube）、《Alarum》的史考特伊斯威特（Scott Eastwood）、以及《趕在明天之前》的威肯（The Weeknd）一同角逐。

電影方面，從籌備期就爭議不斷的真人版《白雪公主》，因選角與劇情設定多次引發討論，包括由拉丁裔演員瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）主演而掀起「白雪公主不白」的質疑，加上七個小矮人設定大幅調整，使作品負評不斷。本屆也將與《世界大戰》、《電幻國度》、《趕在明天之前》及《星際爭霸戰：31區》一同競逐「最爛電影」。金莓獎向來以諷刺奧斯卡為宗旨，透過反向頒獎點出年度爭議作品，因此長年備受爭議。不少知名導演、演員與製作人都曾「中獎」，但多半選擇不出席領獎。依照慣例，金莓獎每年都搶在奧斯卡前公布結果，今年得獎名單將於3月14日正式揭曉。

