奧斯卡影后夏日曖昧邂逅！神秘小島宛如「吉卜力動畫世界」

日本奧斯卡影后河合優實在小島上曖昧邂逅。天馬行空提供

電影《旅與日子》為導演三宅唱勇奪金豹獎的得獎之作，聚集了日本電影界首屈一指的實力派演員陣容，將漫畫家柘植義春的兩篇短篇漫畫《海邊敘景》與《哄亞拉洞的弁先生》巧妙結合搬上大銀幕。榮登日本奧斯卡影后寶座的河合優實，此次在片中飾演一位神秘的夏日旅人，穿著度假感十足的洋裝，穿梭在四面環海的小島上，與新銳演員高田萬作上演一段曖昧又奇妙的邂逅。

河合優實演繹瀟灑旅人 「不被性別束縛的狀態令人憧憬」

河合優實表示，「在片中，自己總是以自己的步調感受著島上的新鮮生活，我們知道的資訊只有她渴望放鬆、逃離現實的心境，但並不知道她從何而來、為何而來，因此她所展現出來的姿態特別地瀟灑自得，在現實中，女性要像那樣天真無邪地獨自旅行或許不太容易，但我想她並沒有太意識到自己的性別，而這種狀態讓人感到憧憬。」

廣告 廣告

河合優實（右）與新銳演員高田萬作（左）上演一段曖昧又奇妙的邂逅。天馬行空提供

神津島取景兩週 夏日美景拍攝宛如「吉卜力動畫」

為了拍攝夏日之旅的部分，劇組總共在神津島上待了兩週，拍攝節奏很悠閒，除了美麗的海岸線、知名觀光景點，也在許多鮮為人知卻相當有氣氛的山間小路取景。一場穿越隧道的場景，更是讓導演三宅唱驚呼，「那個地方實在太帥了，拍起來反而有點害羞。因為那裡看起來就像吉卜力的動畫一樣，會不會太完美了呢！」

拍片宛如夏令營體驗 河合優實笑稱星空下的旅程難忘

由於整個島上沒有便利商店，只有一個大型飯店已經一些民宿，因此劇組也將人力做到最精簡，河合優實更是獨自前往，她笑稱拍攝過程就像在參加夏令營一樣，是非常有趣的經驗，夜晚甚至可以和大家一起仰望星空，非常美妙。

至於在片中與新銳男星高田萬作的曖昧互動，河合優實則表示，「這部分在開拍前就和三宅導演討論許久，如果只描繪一對男女在旅行期間的青澀邂逅，好像有點太老套，所以除了兩人不斷地擦肩、錯過，三宅導演也希望能讓大家感受到更多人與人之間不一樣的內在變化。」

一場穿越隧道的場景，更是讓導演三宅驚豔。天馬行空提供

《旅與日子》交織兩段旅程 描繪迷惘創作者的內心旅途

《旅與日子》講述閃耀的夏日海灘上，一位與這裡格格不入的男子，遇見了一位鬱鬱寡歡的女子，兩人就只是共同度過了一些時光。李是一名編劇，在創作上陷入了瓶頸，於是決定踏上一段旅程。冬日裡，她住進一間破破爛爛的民宿，屋頂上厚重的積雪感覺隨時都會崩塌。她在那遇見了懶散的民宿老闆，弁造。這間民宿沒有暖氣，甚至連被褥都得自己鋪……。



回到原文

更多鏡報報導

濱崎步面對1.4萬空位開唱！陸網打臉稱「彩排照」 兩派說法戰翻

《黑白大廚2》來了！全新規則殘酷翻倍 2位神祕選手回歸「挑戰二次機會」

YOASOBI才宣布10城巡演！維基驚見「台北大巨蛋演出日期」