奧斯卡影后慘入圍金酸莓 娜塔莉波曼、楊紫瓊上榜「最差女演員」
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
第98屆奧斯卡入圍名單將於今晚揭曉，而金酸莓獎入圍名單已搶先公布。令人驚訝的是，多位好萊塢一線演員紛紛上榜，包括奧斯卡影后楊紫瓊、娜塔莉波曼（Natalie Portman），及歌手蕾哈娜（Rihanna）等均入圍，成為今年「最差女演員」候選人。
金酸莓獎邁入第46屆，一向以諷刺方式點名「失敗的電影及演員」而出名。2023年以《媽的多重宇宙》奪得奧斯卡影后的楊紫瓊，本次以《星際迷航記：31區》（Star Trek: Section 31）入選「最差女主角」；而曾以《黑天鵝》奪得奧斯卡影后的娜塔莉波曼，憑藉冒險電影《尋秘不老泉》（Fountain Of Youth）入圍，2人將與《狠狠愛》（Love Hurts）的亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose），以及《魔域女巫》（In The Lost Lands）的蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）角逐這項尷尬獎項。
蕾哈娜則因動畫電影《藍色小精靈》（Smurfs）與詹姆斯柯登（James Corden）的搭檔演出，雙雙入圍「最差銀幕組合」。該獎項的其他競爭者包括《白雪公主》（Snow White）的七矮人、《Hurry Up Tomorrow》中威肯（The Weeknd）與他的「巨大自我」，以及在《黑道中人》（The Alto Knights）中一人分飾兩角的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。
入圍「最差影片」的則有《白雪公主》、《星際迷航記：31區》、《電幻國度》（The Electric State）、《Hurry Up Tomorrow》及《世界大戰》（War of the Worlds）。第46屆金酸莓獎頒獎典禮將於3月14日在洛杉磯舉行，揭曉各類獎項得主。
更多FTNN新聞網報導
不是宮崎駿和新海誠！新銳導演首度執導就入圍「金熊獎」 日本動畫時隔3年叩關柏林
以《魔女有條件》入選金馬創投Series項目 天后推手新動向曝光
周潤發、楊紫瓊確定不出席MAMA！ 明後天頒獎典禮照常舉行
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11則留言
《陽光女子合唱團》票房破億！台中女監千人淚崩 收容人母心碎告白曝
《陽光女子合唱團》全台票房於昨日（19日）正式突破1億大關！這部集結翁倩玉、陳意涵、鍾欣凌、安心亞等超強卡司的電影，不僅在社群平台引發「罵罵號」洗版熱潮，更因其獨特的獄友題材，受邀至台中女子監獄舉辦特別放映，現場千名收容人淚灑禮堂，場面極其動人。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 3則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 90則留言
73歲張菲開Threads了 網友捕捉「騎重機帥氣身影」釣出大哥親回：就是我！
73歲「綜藝大哥大」張菲自2018年《綜藝菲常讚》停播後淡出演藝圈，移居花蓮享受閒雲野鶴的半退休生活，不時釣魚、騎重機，過得十分愜意，然而他的一舉一動仍受到高度關注，經常被捕捉到身影，而張菲本人竟也跟上流行開通Threads帳號，回覆網友們的留言，大方回應：「沒錯，就是我！」親民度十足。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9則留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 27則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣
唐治平才重返演藝圈！深夜驚傳身體出狀況 網湧粉專打氣EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 23 小時前 ・ 71則留言
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 85則留言
談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」
主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 2則留言
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 10 小時前 ・ 3則留言
《黑白大廚2》冠軍崔康祿首露面！戴假髮談奪冠歷程 預告第三季「組團對抗更刺激」
《黑白大廚2》決賽讓觀眾看到痛哭流涕的冠軍主廚崔康祿，終於現身了！第二季結束後，他上的第一個節目就是評審安成宰的YouTube頻道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
曹西平追思會 乾兒子Jeremy準備特別禮物：最後的演唱會
藝人曹西平（四哥）於2025年12月29日猝逝，享壽66歲，身後事經過曹家同意，交由乾兒子Jeremy負責。他生前與乾兒子共同投資飾品店，累積不少忠實客戶，在21日上午，Jeremy也透過飾品店的粉絲專頁發文，表示將在27日舉辦面向大眾的追思會，「只要是你曾經覺得四哥陪伴過你、帶給你歡笑，或者在他的直播中得到過安慰的朋友，我們都歡迎你來。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 9則留言
林書煒：開放合作案子 蔡詩萍女兒要出道？
[NOWnews今日新聞]台北市文化局長蔡詩萍和主持人林書煒結縭超過20年，育有獨生女蔡中泠，美貌和才能兼具的蔡中泠，被外界歸類為最「正星二代」，勸進進軍演藝圈的聲音不斷，林書煒近日發文表示，開放愛女...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 12則留言
G.E.M鄧紫棋宣布4月10、11、12臺北大巨蛋連唱三場 香港歌手第一人
G.E.M.鄧紫棋22日宣布將在4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場，是第一個唱進臺北大巨蛋的香港歌手。本次巡演已經達到149場，其中137場為體育場規模，這次來台將以2.0的升級規格跟觀眾們見面，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 2則留言