奧斯卡影后慘入圍金酸莓 娜塔莉波曼、楊紫瓊上榜「最差女演員」

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

第98屆奧斯卡入圍名單將於今晚揭曉，而金酸莓獎入圍名單已搶先公布。令人驚訝的是，多位好萊塢一線演員紛紛上榜，包括奧斯卡影后楊紫瓊、娜塔莉波曼（Natalie Portman），及歌手蕾哈娜（Rihanna）等均入圍，成為今年「最差女演員」候選人。

2023年以《媽的多重宇宙》奪得奧斯卡影后的楊紫瓊，今慘入圍金酸莓。（圖／美聯社）

金酸莓獎邁入第46屆，一向以諷刺方式點名「失敗的電影及演員」而出名。2023年以《媽的多重宇宙》奪得奧斯卡影后的楊紫瓊，本次以《星際迷航記：31區》（Star Trek: Section 31）入選「最差女主角」；而曾以《黑天鵝》奪得奧斯卡影后的娜塔莉波曼，憑藉冒險電影《尋秘不老泉》（Fountain Of Youth）入圍，2人將與《狠狠愛》（Love Hurts）的亞莉安娜黛博塞（Ariana DeBose），以及《魔域女巫》（In The Lost Lands）的蜜拉喬娃維琪（Milla Jovovich）角逐這項尷尬獎項。

蕾哈娜則因動畫電影《藍色小精靈》（Smurfs）與詹姆斯柯登（James Corden）的搭檔演出，雙雙入圍「最差銀幕組合」。該獎項的其他競爭者包括《白雪公主》（Snow White）的七矮人、《Hurry Up Tomorrow》中威肯（The Weeknd）與他的「巨大自我」，以及在《黑道中人》（The Alto Knights）中一人分飾兩角的勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。

入圍「最差影片」的則有《白雪公主》、《星際迷航記：31區》、《電幻國度》（The Electric State）、《Hurry Up Tomorrow》及《世界大戰》（War of the Worlds）。第46屆金酸莓獎頒獎典禮將於3月14日在洛杉磯舉行，揭曉各類獎項得主。

