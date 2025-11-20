奧斯卡影后自曝罹患ADD 「小辣椒」葛妮絲派特：過去1年嚴重焦慮

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）近日透過她的自創品牌《Goop》 Podcast 中坦言，自己被診斷出注意力缺失障礙（ADD）面臨精神系統失調影響，嚴重焦慮、侵入式思緒正式成為她所面臨的一大難題，突如其來的消息也成為外界關注的焦點。

葛妮絲派特洛坦言，自己被診斷出注意力缺失障礙（ADD）面臨精神系統失調影響，嚴重焦慮、侵入式思緒正式成為她所面臨的一大難題。（圖／＠gwynethpaltrow）

過去曾在飾演《鋼鐵人》系列裡飾演「小辣椒」的葛妮絲派特洛近年來把事業重心都放在經營的自創品牌《Goop》，沒想到她在節目中罕見談到自己脆弱的一面，並坦言必須重新學習調節身心。她提到，過去數10年她始終遵循嚴格的養生規律，不過過去1年卻首度感到「嚴重焦慮」，並認為荷爾蒙與長期出現在螢光幕前，是導致神經系統失衡的主因。

葛妮絲派特洛坦言，現在工作上的遇到問題也會引發她的過度反應，不過目前持續與專業人士合作。此外，她也非常依賴家人及親友，她表示，如果與家人待在一起，她的神經系統就會安定許多。過去她始終以自律的方式生活，現在決定不再嚴格的執行「抗發炎飲食」，她透露：「偶爾喝杯酒、吃一點熱巧克力聖代，感覺其實挺好的。」

