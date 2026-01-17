奧斯卡影后自爆「被嫌不夠漂亮」！痛失電影角色 認了：身材焦慮想隆乳

記者王培驊／綜合報導

珍妮佛勞倫斯自爆曾因「不夠漂亮」錯失電影角色。（圖／翻攝自Josh Horowitz YT）

奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）近日在Podcast節目《Happy Sad Confused》中罕見談及一段讓她至今仍感到複雜的選角經歷，自爆曾因「不夠漂亮」而錯失重要電影角色，最終該角色由瑪格羅比（Margot Robbie）拿下，也成為外界熱議的話題。

珍妮佛勞倫斯自爆曾因「不夠漂亮」錯失電影角色。（圖／翻攝自Josh Horowitz YT）

珍妮佛勞倫斯透露，名導昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）當年確實曾對她演出電影《從前，有個好萊塢》（Once Upon a Time in Hollywood）中的已故女星莎朗・蒂（Sharon Tate）一角展現興趣，但隨後輿論風向急轉直下。她回憶道：「後來大家就開始說，『她不夠漂亮，不能演莎朗・蒂。』」

廣告 廣告

節目中，主持人喬許霍洛維茲提到，昆汀過去多次公開表示希望與她合作，甚至《八惡人》中由珍妮佛傑森李飾演的角色，原本也是為她量身打造。對此，珍妮佛勞倫斯半開玩笑地說，自己當年拒演《八惡人》是個錯誤決定，而《從前，有個好萊塢》同樣成了「差一步」的遺憾。

珍妮佛勞倫斯近日出席金球獎，一身透視裝超吸睛。（圖／翻攝自X平台 @THR）

談到錯失莎朗・蒂一角，她也坦言，自己不確定這段說法究竟是否完全屬實，「也有可能是我這樣說了太多年，連自己都相信了。」不過，當年莎朗・蒂的妹妹黛博拉・蒂（Debra Tate）曾公開表示，珍妮佛勞倫斯「外型不夠符合」她心中對姊姊的形象，並傾向支持外貌更神似的瑪格羅比，最終選角也隨之定案。

《從前，有個好萊塢》以1969年洛杉磯為背景，重新詮釋震驚美國社會的「曼森家族命案」，莎朗・蒂在片中成為重要象徵角色。電影上映後，瑪格羅比的演出廣受好評，也成為她演藝生涯中的代表作之一。

這段往事再被翻出，也讓外界關注好萊塢長年存在的「外貌審判」文化。珍妮佛勞倫斯近年多次坦言，自己曾深受外界對女性外表的評價影響，尤其在成為兩個孩子的母親後，對身體變化更加有感。她過去受訪時也曾提及，產後一度對身材感到焦慮，甚至思考過是否要透過醫美方式調整胸型，以重新找回自信。

儘管如此，珍妮佛勞倫斯仍持續以實力在影壇站穩腳步。她近年作品與表現屢獲肯定，也多次在公開場合直言，女性演員不該只被外貌定義。這次重提當年被評為「不夠漂亮」的經歷，也再度點出娛樂產業對女性外型的嚴苛標準，引發不少討論。

更多三立新聞網報導

76歲港星驚傳血管爆了！「褲子掀開整片瘀黑」超驚悚 他認：場上太拼命

Jennie生日太狂了！「騎水豚君」衝進東京巨蛋 粉絲笑：卡皮巴拉是真愛

小甜甜布蘭妮突拋震撼彈！告別美國舞台「不再演出」 親曝全新目標

《延禧攻略》女星突爆離婚！情斷14年CEO丈夫 崩潰認了：無法忽視裂痕

