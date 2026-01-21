奧斯卡影后轉戰幕後！凱特溫斯蕾首執導筒《再見六月》 30年演藝經驗打造「演員視角」劇組

(Photo by Dia Dipasupil/WireImage)

1. 影后變身「細節控」導演，下令撤走收音桿讓演員入戲！

2. 50歲大膽圓夢！溫絲蕾將喪母之痛化作幽默暖作！

3. 拍重頭戲撤光工作人員，海倫米蘭驚讚：此生第一次！

【文／千尋少女】奧斯卡影后凱特溫斯蕾（Kate Winslet）出道超過30年，憑藉深厚演技早已站穩影壇天后地位。現年50歲的她，在今年迎來演藝生涯的重大里程碑，交出導演處女作《再見六月》（Goodbye June）。這部由她親自執導並參演的作品，不僅邀來海倫米蘭（Helen Mirren）、東妮克莉蒂（Toni Collette）等實力派影星，更展現了她身為演員對劇組工作環境的革命性思考。

廣告 廣告

凱特溫斯蕾在接受《綜藝報》專訪時坦言，女性在影視圈生存本就充滿挑戰，跨足導演更需要極大勇氣。過去她總是以母親身分為重，直到孩子長大、步入50歲大關，她終於決定全心投入，「導演工作需要整整一年的時間，甚至更久。但當時機成熟，我告訴自己一定要做，而我也確實愛上了它。」她笑說，光是聽到「自己導了一部電影」仍感到不可思議，但多年來為女性工作者發聲的她，如今終於站上導演位置，內心既震撼又興奮。

《再見六月》劇照

《再見六月》是一部細膩的家庭劇，劇本出自她的兒子喬安德斯（Joe Anders）之手，故事聚焦於一家人在母親罹患絕症之際重新聚首。凱特溫斯蕾將2017年失去母親的情感轉化為創作養分，電影在短短35天內拍攝完成，其中海倫米蘭僅有16天檔期，溫斯蕾更同時兼顧演出與調度，挑戰性極大。

儘管主題沈重，溫斯蕾卻堅持在片中保留幽默感，這源於她真實人生體驗。她分享道，母親離世前五天，曾幽默對孫女說：「妳把我的胸罩都拿去吧反正我再也不需要了」溫斯蕾感性表示：「那一刻我們都笑了，但也正是那個瞬間，女兒意識到即將失去祖母。生活不會因為痛苦而失去趣味，有時候，笑聲是度過難關的唯一出口。」

《再見六月》劇照

身為資深演員，溫斯蕾執導最大的特色在於她對片場細節的體貼。她深知傳統收音桿懸掛在頭頂非常干擾表演，甚至會讓童星分心直視。因此，她在片場全面取消收音桿，改用隱藏式麥克風與定鏡拍攝。

此外，為了保護演員的情緒，在拍攝海倫米蘭與提摩西史波（Timothy Spall）極度私密的重頭戲時，溫斯蕾更要求所有工作人員撤場，僅留下自動運作的攝影機，創造出「無人干擾」的空間，讓海倫米蘭驚嘆：「我演了一輩子戲，從未有過這種體驗，我非常感激。」

《再見六月》現正Netflix熱播中。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！