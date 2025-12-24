奧斯卡影帝布蘭登費雪陪你生活 《日租家庭》走入日本社會

山本真理（左）飾演「日租家庭」機構的老闆，布蘭登費雪（右）則是在日本找不到工作的演員。（20世紀影業提供）

金獎影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）新作《日租家庭》（Rental Family）橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍！亦獲選美國國家評論協會年度十大佳片，備受外界矚目。

以現代東京為背景，《日租家庭》講述一位長年在日本打拚的美籍演員，但他的星運一直無法突破，直到一個特別的工作找上他，為一家「日租家庭」機構服務，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。

《日租家庭》描繪提供一日家人的服務，解決客戶親人不在身邊的難題，陪同出入各個社交場合。（20世紀影業提供）

本片由以《漫畫少女愛啟蒙》獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集《怒嗆人生》的日本新銳導演宮崎光代（Hikari）導演，《神鬼傳奇》《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演，並與《正宗哥吉拉》資深日本影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》山本真理等演技實力派同片飆戲。

