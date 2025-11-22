奧斯卡影帝捲性侵官司7年 自曝「無家可歸」事業崩盤
66歲影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）曾以《美國心玫瑰情》獲得奧斯卡金像獎影帝頭銜，也以《刺激驚爆點》得過奧斯卡最佳男配角獎，近年他演出《紙牌屋》叫好叫座，7年前因MeToo事件中箭下馬，演藝事業停擺。最近他受訪自曝無家可歸、事業崩盤，現在只能飯店、Airbnb輪流住，看哪裡願意給他工作就去哪裡。
據《英國電訊報》報導，凱文史貝西最近受訪，透露現在已經沒有家、沒有自己的房產，過去7年開銷太大，而他的收入杯水車薪，經濟狀況很差，在演藝圈幾乎沒工作；本月16日在賽普勒斯（Cyprus）夜店，凱文史貝西曾被受邀獻唱一晚，一代大明星淪落至此，他坦言至今仍無法支付所有的帳單。
7年前好萊塢MeToo運動崛起，有多位男演員、導演指控曾被凱文史貝西性騷擾，包括演員安東尼瑞普、羅伯托卡瓦佐斯、導演托尼蒙塔納，就連《紙牌屋》的工作人員也跳出，批評凱文史貝西是慣犯，劇組接著宣布《紙牌屋》拍了6季後不會再有新作。
凱文史貝西捲入性騷擾、性侵疑雲後，隨即被業界封殺，但2023年案情出現大逆轉，他遭多名男性指控的9項性侵罪名都被判不成立，讓他當庭落淚，之後拍片諷刺老東家Netflix無情切割。今年5月他現身坎城影展，坦言意義重大，被視為是逐步復出的好徵兆，凱文史貝西更表示，他現在有跟一些希望他繼續演戲的人洽談，還在等高層點頭同意，他也期盼仍有大導演可以找他合作，相信這天很快會到來。
★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7
婦女救援基金會 02-2555-8595
勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595
