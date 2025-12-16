奧斯卡捷報！《左撇子女孩》挺進第98屆奧斯卡最佳國際影片15強短名單



美國影藝學院於美西時間16日公布第98屆奧斯卡金像獎短名單（Shortlist），導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》，在競爭激烈的全球候選片單中脫穎而出，成功獲選前15強短名單。文化部長李遠表達恭賀並表示，《左撇子女孩》強勢入選15強，是繼93屆《陽光普照》獲選15強短名單後，臺灣電影再次於奧斯卡最佳國際影片單元取得進展，能從全球86部參賽影片的激烈角逐中脫穎而出，也是臺灣電影軟實力展現無遠弗屆文化穿透力的最佳證明，國人同感驕傲，相信《左撇子女孩》一定能乘勝追擊取得入圍資格擠進前5強。

文化部表示，《左撇子女孩》不僅是臺灣旅美導演鄒時擎的首部劇情長片，幕後陣容更是一大亮點，邀請奧斯卡得獎導演西恩貝克（Sean Baker）親自擔任共同編劇、剪輯與製片，憑藉著堅強的製作實力與獨特的敘事觀點，《左撇子女孩》在國際影壇早已備受矚目，接連入圍坎城影展影評人週、多倫多影展、釜山影展主競賽單元及獲羅馬電影節最佳影片獎，更在第62屆金馬獎一舉拿下9項入圍，口碑與實力兼具。

除了在國內外影展屢創佳績，亦獲重要國際影評人協會肯定，包括入選美國國家評論協會外語片前5強，以及入圍CCA評論家選擇獎、華盛頓、印第安納、紐約線上等影評人協會大獎。同時，聖地牙哥、拉斯維加斯等多地影評人協會對最佳影片與演員葉子綺的高度肯定，以及《衛報》年度50佳影片殊榮，已為本片角逐奧斯卡累積豐厚的聲量與氣勢。

文化部表示，今年奧斯卡最佳國際影片競爭者眾，各國皆推派強片角逐，《左撇子女孩》能夠突圍進入短名單，顯示國際宣傳策略成功，以及臺灣故事與普世情感的完美結合，獲得學院會員的高度共鳴。文化部將持續挹注行銷資源，協助劇組在接下來的關鍵投票期進行北美宣傳，全力衝刺奧斯卡正式提名，期盼能繼《臥虎藏龍》之後，再次將小金人帶回臺灣。

此外，文化部也將繼續推動「大航海計畫」以助攻國片勇闖國際影壇，希望藉由引進國際資金及人才，拓展市場與提高作品國際關注度，並透過跨國合作培養臺灣人才及技術經驗，進而促成更多更具商業競爭與藝術價值的臺灣電影。



第98屆奧斯卡金像獎將於明（2026）年1月22日公布正式入圍名單，並於3月15日舉行頒獎典禮。文化部邀請全民共同為《左撇子女孩》集氣，期待這部充滿臺灣生命力的作品能站上世界最高的電影舞台。