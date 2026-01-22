奧斯卡揭曉入圍名單！ 甜茶對戰李奧納多爭影帝 《左撇子女孩》止步15強

【緯來新聞網】第98屆奧斯卡今（22日）公布入圍名單，《罪人》一如外媒預期，一舉提名16項成為入圍大贏家，並寫下奧斯卡入圍紀錄。至於代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能進入最佳國際影片入圍名單，止步前15強。

「甜茶」提摩西夏勒梅才剛抱回金球獎影帝，如今再戰奧斯卡影帝。（圖／AP/達志）

「甜茶」提摩西夏勒梅先前才以《橫衝直闖》拿下首座金球獎影帝，這次他再次闖入奧斯卡入圍名單，將與《一戰再戰》李奧納多迪卡皮歐、《罪人》麥可B喬丹等人展開激烈廝殺。影后部分，艾瑪史東以《暴蜂尼亞》獲得奧斯卡提名，將對戰《哈姆奈特》傑西伯克利、《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇等勁敵。



最佳國際影片方面，代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能進入入圍名單，止步前15強；頗受好評的日片《國寶》、韓片《徵人啟弒》也全都跌出入圍名單。最終由巴西《秘密特工》、法國《這只是一場意外》、挪威《情感的價值》、西班牙《穿越地獄之門》、突尼西亞《加薩女孩的聲音》（暫譯）殺進入圍名單，亞洲片全都與榜單無緣。



動畫片部分，席捲全球的《Kpop獵魔女團》將對戰頗受好評的《動物方城市2》、《再見未來男孩》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》。奧斯卡頒獎典禮將於美國時間3月15日（台灣時間3月16日）揭曉得獎名單。

李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》再次角逐奧斯卡影帝。（圖／華納兄弟提供）

艾瑪史東以《暴蜂尼亞》入圍奧斯卡影后。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

奧斯卡主要獎項入圍名單



●最佳影片（Best Picture）

《暴蜂尼亞》

《F1電影》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》 《這不只是個間諜故事》

《情感的價值》

《罪人》

《火車大夢》



●最佳導演（Best Directing）

《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）

《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）

《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森 （Paul Thomas Anderson）

《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）

《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）





●最佳男主角（Best Actor In A leading Role）

《橫衝直闖》提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）

《一戰再戰》李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）

《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）

《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）

《這不只是個間諜故事》 華格納莫拉（Wagner Moura）





●最佳女主角（Best Actress In A leading role）

《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）

《If I Had Legs Id Kick You》露絲拜恩（Rose Byrne）

《悠唱藍調》 凱特哈德森（Kate Hudson）

《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東 （Emma Stone）





●最佳男配角（Best Actor in a Supporting Actor）

《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）

《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）

《罪人》戴洛依林多 (Delroy Lindo)

《一戰再戰》西恩潘 (Sean Penn)

《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）



●最佳女配角（Best Actress in a Supporting Role）

《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）

《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas

《兇器》埃米馬迪根 （Amy Madigan） 《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）





●最佳國際影片（Best International Feature Film）

《秘密特工》巴西

《這只是一場意外》法國

《情感的價值》挪威

《穿越地獄之門》西班牙

《加薩女孩的聲音》（暫譯）突尼西亞



●最佳攝影 （Best Cinematography）

《科學怪人》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《罪人》

《火車大夢》



●最佳動畫長片 (Animated Feature Film)

《再見未來男孩》

《地球特派員》

《Kpop 獵魔女團》

《小雨愛蜜莉》

《動物方城市2》



●最佳改編劇本（Best Adapted Screenplay）

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》

《火車大夢》

《一戰再戰》



●最佳原創劇本（Best Original Screenplay）

《藍月終曲》

《橫衝直闖》

《情感的價值》

《罪人》

《只是一場意外》



●最佳剪輯 （Best Film Editing）

《F1電影》

《橫衝直闖》

《一戰再戰》

《情感的價值》

《罪人》



●最佳原創音樂（Music Original Score）

《暴蜂尼亞》

《科學怪人》

《哈姆奈特》 《一戰再戰》

《罪人》



●最佳原創歌曲 （Music Original Song）

〈Dear Me〉／《Diane Warren: Relentless》

〈Golden〉／《Kpop 獵魔女團》

〈I Lied to You〉／《罪人》

〈Sweet Dreams Of Joy〉／《Viva Verdi!》

〈Train Dreams〉／《火車大夢》

