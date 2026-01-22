奧斯卡揭曉入圍名單！ 甜茶對戰李奧納多爭影帝 《左撇子女孩》止步15強
【緯來新聞網】第98屆奧斯卡今（22日）公布入圍名單，《罪人》一如外媒預期，一舉提名16項成為入圍大贏家，並寫下奧斯卡入圍紀錄。至於代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能進入最佳國際影片入圍名單，止步前15強。
「甜茶」提摩西夏勒梅才剛抱回金球獎影帝，如今再戰奧斯卡影帝。（圖／AP/達志）
「甜茶」提摩西夏勒梅先前才以《橫衝直闖》拿下首座金球獎影帝，這次他再次闖入奧斯卡入圍名單，將與《一戰再戰》李奧納多迪卡皮歐、《罪人》麥可B喬丹等人展開激烈廝殺。影后部分，艾瑪史東以《暴蜂尼亞》獲得奧斯卡提名，將對戰《哈姆奈特》傑西伯克利、《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇等勁敵。
最佳國際影片方面，代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能進入入圍名單，止步前15強；頗受好評的日片《國寶》、韓片《徵人啟弒》也全都跌出入圍名單。最終由巴西《秘密特工》、法國《這只是一場意外》、挪威《情感的價值》、西班牙《穿越地獄之門》、突尼西亞《加薩女孩的聲音》（暫譯）殺進入圍名單，亞洲片全都與榜單無緣。
動畫片部分，席捲全球的《Kpop獵魔女團》將對戰頗受好評的《動物方城市2》、《再見未來男孩》、《地球特派員》、《小雨愛蜜莉》。奧斯卡頒獎典禮將於美國時間3月15日（台灣時間3月16日）揭曉得獎名單。
李奧納多狄卡皮歐將以《一戰再戰》再次角逐奧斯卡影帝。（圖／華納兄弟提供）
艾瑪史東以《暴蜂尼亞》入圍奧斯卡影后。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）
奧斯卡主要獎項入圍名單
●最佳影片（Best Picture）
《暴蜂尼亞》
《F1電影》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》 《這不只是個間諜故事》
《情感的價值》
《罪人》
《火車大夢》
●最佳導演（Best Directing）
《哈姆奈特》趙婷（Chloé Zhao）
《橫衝直闖》賈許沙夫戴（Josh Safdie）
《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森 （Paul Thomas Anderson）
《情感的價值》尤沃金提爾（Joachim Trier）
《罪人》萊恩庫格勒（Ryan Coogler）
●最佳男主角（Best Actor In A leading Role）
《橫衝直闖》提摩西·夏勒梅（Timothée Chalamet）
《一戰再戰》李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）
《藍月終曲》伊森霍克（Ethan Hawke）
《罪人》麥可·B·喬丹（Michael B. Jordan）
《這不只是個間諜故事》 華格納莫拉（Wagner Moura）
●最佳女主角（Best Actress In A leading role）
《哈姆奈特》潔西伯克利（Jessie Buckley）
《If I Had Legs Id Kick You》露絲拜恩（Rose Byrne）
《悠唱藍調》 凱特哈德森（Kate Hudson）
《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）
《暴蜂尼亞》艾瑪史東 （Emma Stone）
●最佳男配角（Best Actor in a Supporting Actor）
《一戰再戰》班尼西歐狄奧托羅（Benicio del Toro）
《科學怪人》雅各艾洛迪（Jacob Elordi）
《罪人》戴洛依林多 (Delroy Lindo)
《一戰再戰》西恩潘 (Sean Penn)
《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）
●最佳女配角（Best Actress in a Supporting Role）
《情感的價值》艾兒芬妮（Elle Fanning）
《情感的價值》Inga Ibsdotter Lilleaas
《兇器》埃米馬迪根 （Amy Madigan） 《罪人》烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）
《一戰再戰》堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）
●最佳國際影片（Best International Feature Film）
《秘密特工》巴西
《這只是一場意外》法國
《情感的價值》挪威
《穿越地獄之門》西班牙
《加薩女孩的聲音》（暫譯）突尼西亞
●最佳攝影 （Best Cinematography）
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
《火車大夢》
●最佳動畫長片 (Animated Feature Film)
《再見未來男孩》
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》
《動物方城市2》
●最佳改編劇本（Best Adapted Screenplay）
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《火車大夢》
《一戰再戰》
●最佳原創劇本（Best Original Screenplay）
《藍月終曲》
《橫衝直闖》
《情感的價值》
《罪人》
《只是一場意外》
●最佳剪輯 （Best Film Editing）
《F1電影》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
●最佳原創音樂（Music Original Score）
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》 《一戰再戰》
《罪人》
●最佳原創歌曲 （Music Original Song）
〈Dear Me〉／《Diane Warren: Relentless》
〈Golden〉／《Kpop 獵魔女團》
〈I Lied to You〉／《罪人》
〈Sweet Dreams Of Joy〉／《Viva Verdi!》
〈Train Dreams〉／《火車大夢》
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
黃國昌任期倒數10天！6白委確定請辭 首位中配立委李貞秀2月進立法院
民眾黨兩年條款期限將至，民眾黨立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務，這也代表，排在民眾黨不分區名單第15名的「中配」李貞秀預計在2月進入立法院，成為首位中配立委。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 3 小時前 ・ 5則留言
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 321則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 16則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 8 小時前 ・ 10則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 14 小時前 ・ 54則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前 ・ 11則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 51則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 45則留言
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 11則留言
女醫怨「重男輕女」自己總被犧牲 父母控：信仰改變被洗腦！
被家人二度通報失蹤的台南婦產科醫師侯娟妃，接受《鏡週刊》採訪時回憶，自己成長於重男輕女的家庭，自小由外婆帶大。她表示，從小對弟弟百般照顧，弟弟想要她的玩具、腳踏車，往往最後都歸弟弟所有，自己則被視為理所當然的付出者。她感嘆，自己在家中始終是隱形、可被犧牲的那一個。長大後甚至就連弟弟購屋、外甥留學與矯正牙齒的費用，也全由她買單。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 31則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 15 小時前 ・ 11則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 31則留言
川普決策髮夾彎！格陵蘭島潛在協議曝光 紐時：丹麥將割地供美軍建基地
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導美國總統川普（DonaldJohnTrump）於昨（21）日宣布，日前已與北約秘書長呂特（MarkRutte）針對丹麥屬地格陵蘭的未來發...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 73則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 67則留言
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 35則留言
快訊／入夜急凍！14縣市低溫特報「8地非常寒冷」
強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫寒冷，中央氣象署於16時31分發布低溫特報，提醒局部地區今下午至明日上午可能出現10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物
詹能傑救女喊「衣服堆得像山」 死者父：妻長年撿拾回收物EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 14則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言