奧斯卡新星雅各艾洛迪偷放感情 《咆哮山莊》瑪格羅比害羞認證導演超懂撩

瑪格羅比（左）搭檔雅各艾洛迪（右），詮釋經典文學《咆哮山莊》的難分難捨愛戀，傳達痛徹心扉的感動。（華納兄弟提供）

入圍奧斯卡最佳男配角的雅各艾洛迪（Jacob Eloridi），在電影《咆哮山莊》（Wuthering Heights）雅各艾洛迪展現前所未有的一面，就連女主角瑪格羅比（Margot Robbie）也不得不承認，片中那些渴望眼神跟被鏡頭放大的生理反應，不只讓觀眾看了超有共感，彷彿也在挑逗觀眾！

導演艾莫芮德芬諾（EMerald Fennell）曾以《花漾女子》奪得奧斯卡最佳原創劇本獎，這次之所以透過全新視角詮釋經典文學，原因是她從小讀了《咆哮山莊》就驚艷不已，之後人生每個階段重讀時也都有不同感受，她將原著描述為「性感的極致」，因此萌生想透過視覺影像來傳達這份「浪漫」。

她找來獲得奧斯卡獎肯定的攝影指導萊納斯桑德格倫（Linus Sandgren）、美術指導蘇齊戴維斯（Suzie Davies）、服裝設計賈桂琳杜倫（Jacqueline Durran）等超狂陣容，為電影打造出兼具復古、時尚感的絕美造型，以及震撼的華麗場面。瑪格羅比激動表示，「導演拍出感情裡最令人心癢及心碎的瞬間。」今年以《科學怪人》一角入圍奧斯卡獎的雅各艾洛迪，也大讚導演拍出「潛藏在字裡行間的情感暗流」，完美呈現出原作的精髓。

電影大膽詮釋了英國作家艾蜜莉勃朗特的經典文學作品，加入導演艾莫芮德芬諾對服裝、場景，以及男女感情的全新理解，瑪格羅比大讚，「光是讀劇本就讓我哭了好幾次。」她形容主角凱西與希斯克里夫的關係，放到現代來說就是一段有毒關係，但兩人對感情的真摯與追求，卻能讓不同世代的讀者共同感受到痛徹心扉的感動。她指出導演艾莫芮德芬諾「超懂撩」，將角色隔著房間投射出的渴望眼神，以及男女主角肢體上的親密時刻，拍出無可救藥的極致浪漫；在於導演把演員「生理反應」特寫放大，包含主角互動時流的汗水、親密戲從嘴角溢出的唾液等，可以說也是透過電影挑逗觀眾。

電影將舉辦「情人節特別場」，影迷能夠一次獲得特殊印刷的「靈魂伴侶款 雙人海報組」，以及特別設計的5款角色海報，預售票將於2月4日開賣，詳情請洽各大影城。

