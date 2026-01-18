奧斯卡熱門預定！《再見未來男孩》 奪歐洲電影獎視覺獲讚：宮崎駿遇上E.T.

由娜塔麗波曼（左）監製、烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導的動畫《再見未來男孩》拿下有「歐洲奧斯卡」之稱的歐洲電影獎「最佳動畫長片獎」。海鵬影業提供

第38屆歐洲電影獎今（18）晨於德國柏林盛大舉行，在競爭極其激烈的「最佳動畫長片獎」中，由法國新銳導演烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）執導的《再見未來男孩》（Arco）脫穎而出奪下大獎。

這部被影評界譽為「當《E.T.外星人》遇上宮崎駿」的神作，不僅展現了強大的視覺藝術力量，背後更有奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）親自擔任監製助陣，成功為法國動畫寫下輝煌一頁。

影后娜塔莉波曼傾力監製 導演致敬吉卜力：像宮崎駿般純粹

烏戈比安維努在領獎時激動表示，在歐洲製作高品質動畫需要巨大的勇氣與支持，他特別點名感謝製片娜塔莉波曼及其創立的製片公司Mountain A，認為這座獎盃是對整個法國團隊努力的肯定。

娜塔麗波曼監製的動畫《再見未來男孩》獲影評讚賞是「當《E.T.》遇上宮崎駿」。海鵬影業提供

身為法國著名插畫家，比安維努坦言深受吉卜力工作室啟發：「我希望就像我小時候看宮崎駿電影時，感到的那種純粹與震撼。」他強調這部作品是獻給所有在代溝中迷惘的父母與孩子的一封情書。

跨越857年的時空冒險 彩虹斗篷意外墜落2075年地球

《再見未來男孩》故事設定充滿奇想，主角小男孩艾珂來自科技先進的遠未來2932年，卻因偷拿姊姊的「跨時空彩虹斗篷」意外啟動時空旅行，墜落到正面臨環境危機的2075年地球。

他在圓頂建築內遇見10歲女孩伊莉絲與機器人保姆「米基」，三人展開一場跨越時空的返家大冒險。片中「未來」與「家庭」的對話動人心弦，被視為2026年奧斯卡最佳動畫長片的頭號強敵。

執導動畫長片《再見未來男孩》的烏戈比安維努坦言創作深受吉卜力工作室啟發。海鵬影業提供

橫掃安妮獎5項大獎提名 2月13日春節檔全台上映

該片自去年在坎城影展首映後便驚艷全球，接連奪下安錫國際動畫影展最佳影片、紐約影評人協會最佳動畫片等殊榮，更榮獲美國安妮獎（Annie Awards）最佳獨立動畫、最佳導演等5項大獎提名。其絢麗多彩的視覺風格與討喜的角色建構，讓全台影迷引頸期盼。《再見未來男孩》已定檔於2月13日春節連續假期在台上映。



