奧斯卡獎入圍名單公布 《罪人》破紀錄獲16項提名

由萊恩庫格勒執導、麥可B喬丹主演的《罪人》獲第98屆奧斯卡獎16項提名，打破紀錄。（華納兄弟提供）

第98屆奧斯卡入圍名單台灣時間22日晚間公布，演員路易斯普曼以及丹妮爾布魯克斯揭曉名單，最終由萊恩庫格勒執導、麥可B喬丹主演的《罪人》獲16項提名，打破奧斯卡獎的紀錄，成為入圍大贏家，名導保羅湯瑪斯安德森的《一戰再戰》則是以13項緊追再後。而剛以《橫衝直闖》成為金球獎新科影帝的提摩西夏勒梅，將再次與《一戰再戰》李奧納多狄卡皮歐對決，爭奪奧斯卡影帝。

最佳男主角入圍的除了提摩西夏勒梅、李奧納多狄卡皮歐，《罪人》麥可B喬丹、《藍月終曲》伊森霍克以及華格納莫拉《這不只是個間諜故事》也將競爭影帝；最佳女主角的入圍名單則有金球獎影后潔西伯克利以《哈姆奈特》入圍，其他入圍者包括《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《悠唱藍調》凱特哈德森以及蕾娜特萊茵斯薇《情感的價值》。

廣告 廣告

令台灣影迷較為可惜的是，台灣導演鄒時擎執導《左撇子女孩》，並未入圍最佳國際電影的最終名單，最佳國際電影由巴西電影《這不只是個間諜故事》、挪威電影《情感的價值》等片獲得提名。

更多中時新聞網報導

RAIN性感半裸 燃爆小巨蛋

郭彥均搭檔鍾欣凌很幸福

屏高車程慢於台鐵高鐵南延進二階環評