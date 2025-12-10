奧斯卡獎季大熱門！《情感的價值》金球獎橫掃8項入圍

《情感的價值》講述一位曾經風光卻忽略家庭的導演，試圖與兩個女兒重新建立情感連結的故事。左為史戴倫史柯斯嘉、右為蕾娜特萊茵斯薇。（海鵬提供）

第83屆金球獎8日晚上公布入圍名單，挪威電影《情感的價值》創下影史奇蹟，不僅榮獲預料之內的最佳非英語片提名，更直接挺進劇情類最佳影片、最佳導演、最佳劇本、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角兩席，成就8項重點獎項皆提名的「大滿貫式入圍」。

更令人熱血沸騰的是，4位主演蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）、史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）、艾兒芬妮（Elle Fanning）、嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）皆成功上榜，讓《情感的價值》成為如今最受矚目的奧斯卡獎季大熱門。

導演尤沃金提爾（Joachim Trier）接獲金球獎喜訊時，正和史柯斯嘉在巴黎出席《情感的價值》特映會，現場更有法國傳奇影后伊莎貝雨蓓到場力挺，場面星光熠熠。提爾笑說，他才剛踏進飯店房門，編劇老搭檔艾斯基佛格（Eskil Vogt）就立刻傳來訊息：「兄弟，提名要開始了！」

《情感的價值》導演尤沃金提爾在巴黎接金球獎入圍8項的喜訊。（海鵬提供）

兩人隨即邊通話邊盯著直播，看著入圍名單一個接一個冒出來，完全驚喜到不行。《情感的價值》在坎城勇奪評審團大獎後，好評一路延燒。值得一提的是，出身電影世家的提爾始終堅持以35mm底片拍攝，坦言《情感的價值》是「一封獻給電影的情書」，在金球獎入圍名單公布後，他更感動直呼「所有人都被看見，真是太棒了」！

《情感的價值》在法國上映已湧進約50萬觀眾欣賞，票房相當成功，目前在美國也有令人難以置信的好成績。導演尤沃金提爾非常感謝來自各地影評人協會，以及金球獎的關注和提名，「電影受到關注，觀眾才會不斷去電影院」，他認為《情感的價值》是「一封寫給電影的情書」，能跨過地域受到不同觀眾喜歡，讓他感覺很特別也很開心。尤其金球獎的八項提名中讓四位主要演員蕾娜特萊茵斯薇（最佳女主角）、史戴倫史柯斯嘉（最佳男配角）、艾兒芬妮（最佳女配角）及英嘉伊布思朵特李拉歐斯（最佳女配角）全數入圍，看到出色的演員得到他們應得的讚揚，能鼓勵演員全力以赴，「這是最讓我感到自豪的事情」。

