奧斯卡配樂大師戴斯培指揮 走進好萊塢聲音宇宙

記者黃朝琴／臺北報導

TSO臺北市立交響樂團《從巴黎到好萊塢：亞歷山大．戴斯培與TSO》音樂會12月巡演，奧斯卡配樂大師亞歷山大．戴斯培親自指揮，攜手樂團演繹自己最具代表性的電影音樂篇章，包括《哈利波特：死神的聖物》、魏斯・安德森組曲、《永生樹》、《王者之聲：宣戰時刻》、《哥吉拉》等作品，呈現不同影像語境間穿梭的非凡能力，打造電影配樂盛宴，帶領觀眾聆賞他的配樂美學，走進好萊塢鉅片的聲音宇宙。

《從巴黎到好萊塢：亞歷山大．戴斯培與TSO》音樂會，12月5、6日臺北表演藝術中心大劇院登場，12月7日受邀苗北藝術節移師苗北藝文中心演藝廳演出，曲目收錄多首影迷票選經典，重現電影中的動人旋律。

廣告 廣告

法國知名作曲家暨配樂家亞歷山大．戴斯培（Alexandre Desplat），至今已為超過130部電影創作原創配樂，曾榮獲2座奧斯卡、3座英國電影學院獎、3座法國凱撒獎、2座金球獎、2座葛萊美獎，以及其他諸多提名與榮耀。從歐洲到好萊塢，他的配樂成為許多影迷心中不可替代的情感記憶。

戴斯培曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》（The Grand Budapest Hotel）與《水底情深》兩度摘下奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎，2007年以《色，戒》獲得金馬最佳原創電影音樂獎，並親自來臺灣領獎。

睽違近20年，作曲家戴斯培今年再次與臺灣樂迷相遇，首次在臺灣舉行音樂會，這位兩屆奧斯卡得主將親自站上指揮臺，演出自己代表性的經典選粹，帶領觀眾深入其獨特的聲響美學，體會那些讓世界影壇深深著迷的音樂語彙。

戴斯培的創作版圖橫跨法國與國際影壇，與菲利浦・德布洛卡（Philippe de Broca）、法蘭西斯・吉侯（Francis Girod）等導演合作完成超過50部電影配樂，以細膩又精準的旋律語言刻畫歐陸電影獨有的情感結構。2003年他轉戰好萊塢，以《戴珍珠耳環的少女》一鳴驚人，隨後又以《班傑明的奇幻旅程》、《哈利波特：死神的聖物》、《模仿遊戲》等膾炙人口的作品，成為當代辨識度最高的電影作曲家之一。

值得一提的是，戴斯培這次將帶來「魏斯．安德森組曲」，精選戴斯培與導演魏斯．安德森（Wes Anderson）兩人多次合作的電影配樂，從《超級狐狸先生》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》到《法蘭西特派週報》，更為影迷津津樂道。

安德森喜歡讓音樂成為電影敘事的一部分，而戴斯培正是能與之精準契合的創作者，以靈巧又富有敘事感的音樂，呼應安德森對新點子的無盡好奇，形塑安德森電影獨有的童趣質地與鮮明節奏。

戴斯培的創作根基於古典音樂的訓練與多元文化背景，他的母親是希臘人、父親是法國人，雙親都曾於加州留學。這樣的文化背景之下，讓他既能譜寫出史詩般的交響樂，也能聽見世界音樂與爵士樂的配器法。從優雅多情的《色，戒》到《水底情深》，戴斯培音樂火候都能烘托或推進劇情，恰到好處。