奧斯卡金像獎得主戴斯培訪台 打造電影配樂盛宴

（中央社記者趙靜瑜台北2日電）法國知名作曲家暨配樂家亞歷山大．戴斯培曾以「歡迎來到布達佩斯大飯店」與「水底情深」摘下奧斯卡最佳原創音樂獎，他將來台攜手台北市立交響樂團，打造電影配樂盛宴。

亞歷山大．戴斯培（Alexandre Desplat）至今已為超過130部電影創作原創配樂，曾榮獲2座奧斯卡金像獎、3座英國電影學院獎、3座法國凱撒獎、2座金球獎、2座葛萊美獎，以及其他諸多提名與榮耀。上次訪台是2007年以「色，戒」獲得金馬獎最佳原創電影音樂獎來台領獎，這次是首次在台灣舉行音樂會。

戴斯培的創作版圖橫跨法國與國際影壇，2003年他轉戰好萊塢，以「戴珍珠耳環的少女」一鳴驚人，隨後又以「班傑明的奇幻旅程」、「哈利波特：死神的聖物」、「模仿遊戲」等膾炙人口的作品，成為當代辨識度最高的電影作曲家之一。

戴斯培的創作根基於古典音樂的訓練與多元文化背景，他的母親是希臘人、父親是法國人，雙親都曾於加州留學。這樣的文化背景之下，讓他既能譜寫出史詩般的交響樂，也能聽見世界音樂與爵士樂的配器法。從優雅多情的「色，戒」到「水底情深」，戴斯培音樂火候都能烘托或推進劇情，恰到好處。

根據北市交發布的新聞資料，這場「從巴黎到好萊塢－亞歷山大．戴斯培與TSO」音樂會將帶來戴斯培多部好萊塢鉅片的代表作配樂，包括「哈利波特：死神的聖物」、「永生樹」、「王者之聲：宣戰時刻」及「哥吉拉」等作品，由戴斯培親自指揮自己的作品，透過音樂進入他的配樂美學。

值得一提的是，這次也將帶來的「魏斯．安德森組曲」，精選戴斯培與導演魏斯．安德森（Wes Anderson）多次合作的電影配樂，兩人合作包括「超級狐狸先生」、「歡迎來到布達佩斯大飯店」等等，以靈巧又富有敘事感的音樂，呼應安德森的電影敘事風格，以配樂形塑安德森電影中獨有的童趣質地。

「從巴黎到好萊塢－亞歷山大．戴斯培與TSO」音樂會將於12月5日及6日在台北表演藝術中心大劇院演出，12月7日受邀苗北藝術節演出，地點在苗北藝文中心演藝廳。（編輯：張雅淨）1141202