奧斯卡電視轉播劃句點！YouTube「4大優勢」交接全球獨家播出





數位浪潮讓每年一度的美國影界盛典「奧斯卡」頒獎典禮轉播方式，有了嶄新轉變！美國影藝學院表示，YouTube奪下奧斯卡全球獨家轉播權，從2029年起全面改線上播出，意謂與美國廣播公司（ABC）長達近半世紀電視轉播的合作正式劃下句點！

YouTube奪下奧斯卡播映權

綜合英國廣播公司（BBC）與美國CNN報導，美國影藝學院指出，已與YouTube簽署為期5年的合約，自2029年至2033年，YouTube將獨家播映奧斯卡金像獎頒獎典禮（Oscars Awards），且提供「多國語言字幕與音軌」，全球觀眾都能同步收看。

廣告 廣告

YouTube奪下奧斯卡全球獨家轉播權，從2029年起全面改線上播出。圖片來源：pexels

奧斯卡在電視上過「百歲生日」

美國廣播公司（ABC）轉播合約將於2028年屆滿，屆時適逢第100屆奧斯卡頒獎典禮，意傳統無線電視完整參與了「奧斯卡第一個世紀」，接著交接給雲端網路平台YouTube，而奧斯卡也成為四大國際獎項（包括金球、艾美、東尼）當中，首先放棄無線電視播出的獎項。

目前YouTube占據美國最大的電視收視時間份額，甚至高於Netflix，奧斯卡大膽轉型播映新路線，未來將轉為僅限YouTube網路平台線上收看，甚至連紅毯、入圍名單、州長獎等所有官方內容，都是全球免費觀看。

美國影藝學院此舉除了開啟數位新紀元，也顯示出希望透過YouTube接觸更多元廣泛觀眾群的企圖心。影藝學院執行長Bill Kramer與主席Lynette Howell Taylor表示：「我們很高興能與YouTube建立全球合作夥伴關係。影藝學院是一個國際組織，這項合作將使我們能將觸角延伸至全球最廣大的觀眾群」。

珍貴電影歷史數位化

Google Arts & Culture計畫也將加入合作，協助將影藝學院豐富的電影文物館藏進行數位化，讓全球影迷能透過網路瀏覽這些珍貴的電影歷史資產，觀眾也都可以在「奧斯卡YouTube官方頻道」看到影藝學院推出的相關內容包括：

• 奧斯卡榮譽獎 (Governors Awards)

• 入圍名單揭曉儀式

• 入圍者午宴

• 學生奧斯卡獎

• 科學技術獎

奧斯卡與YouTube合作有其4大優勢，未來會為「觀看體驗」、以及「好萊塢影視圈」帶來什麼樣的轉變，全球都很期待：

提升沉浸式觀看體驗： YouTube有直播、即時聊天、投票和社群分享，與觀眾互動的功能，可以提升觀眾參與度與黏著度、以及互動程度。

內容生態系統豐富： YouTube有眾多網紅自媒體頻道互相串連，包括新聞、娛樂、教育等各種類型的內容加乘拉抬，為奧斯卡頒獎典禮增加更多曝光和宣傳機會。

先進技術保持直播穩定： YouTube先進直播技術和伺服器基礎設施可確保直播品質和穩定性。

受眾數據分析能力：YouTube擁有全球數十億用戶，再加上後台數據分析能力，對於影藝學院即時了解觀眾收視偏好行為，有一定的幫助。

YouTube直播「奧斯卡」頒獎典禮，對於台灣影迷來說，最大利多莫過於可以「零時差」享受這場影視盛會，也無需擔心中文口譯與原音打架的搶耳困擾。

至於傳統電視媒體影響力方面，則是再度面臨挑戰，ABC因為失去奧斯卡這個重要盟友，廣告和頻道影響力令人憂心，如何加強線上內容製作和直播等方式佈局，讓「內容為王」和「數位平台」合作共存，將是未來鞏固地位的核心關鍵，甚至還可能影響全球傳統電視媒體業作戰策略。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意

迪士尼《動物方城市2》彩蛋曾有800個！影迷接力瘋找電影梗