奧斯卡電視轉播劃句點！YouTube「4大優勢」交接全球獨家播出
數位浪潮讓每年一度的美國影界盛典「奧斯卡」頒獎典禮轉播方式，有了嶄新轉變！美國影藝學院表示，YouTube奪下奧斯卡全球獨家轉播權，從2029年起全面改線上播出，意謂與美國廣播公司（ABC）長達近半世紀電視轉播的合作正式劃下句點！
YouTube奪下奧斯卡播映權
綜合英國廣播公司（BBC）與美國CNN報導，美國影藝學院指出，已與YouTube簽署為期5年的合約，自2029年至2033年，YouTube將獨家播映奧斯卡金像獎頒獎典禮（Oscars Awards），且提供「多國語言字幕與音軌」，全球觀眾都能同步收看。
奧斯卡在電視上過「百歲生日」
美國廣播公司（ABC）轉播合約將於2028年屆滿，屆時適逢第100屆奧斯卡頒獎典禮，意傳統無線電視完整參與了「奧斯卡第一個世紀」，接著交接給雲端網路平台YouTube，而奧斯卡也成為四大國際獎項（包括金球、艾美、東尼）當中，首先放棄無線電視播出的獎項。
目前YouTube占據美國最大的電視收視時間份額，甚至高於Netflix，奧斯卡大膽轉型播映新路線，未來將轉為僅限YouTube網路平台線上收看，甚至連紅毯、入圍名單、州長獎等所有官方內容，都是全球免費觀看。
美國影藝學院此舉除了開啟數位新紀元，也顯示出希望透過YouTube接觸更多元廣泛觀眾群的企圖心。影藝學院執行長Bill Kramer與主席Lynette Howell Taylor表示：「我們很高興能與YouTube建立全球合作夥伴關係。影藝學院是一個國際組織，這項合作將使我們能將觸角延伸至全球最廣大的觀眾群」。
珍貴電影歷史數位化
Google Arts & Culture計畫也將加入合作，協助將影藝學院豐富的電影文物館藏進行數位化，讓全球影迷能透過網路瀏覽這些珍貴的電影歷史資產，觀眾也都可以在「奧斯卡YouTube官方頻道」看到影藝學院推出的相關內容包括：
• 奧斯卡榮譽獎 (Governors Awards)
• 入圍名單揭曉儀式
• 入圍者午宴
• 學生奧斯卡獎
• 科學技術獎
奧斯卡與YouTube合作有其4大優勢，未來會為「觀看體驗」、以及「好萊塢影視圈」帶來什麼樣的轉變，全球都很期待：
提升沉浸式觀看體驗：YouTube有直播、即時聊天、投票和社群分享，與觀眾互動的功能，可以提升觀眾參與度與黏著度、以及互動程度。
內容生態系統豐富：YouTube有眾多網紅自媒體頻道互相串連，包括新聞、娛樂、教育等各種類型的內容加乘拉抬，為奧斯卡頒獎典禮增加更多曝光和宣傳機會。
先進技術保持直播穩定：YouTube先進直播技術和伺服器基礎設施可確保直播品質和穩定性。
受眾數據分析能力：YouTube擁有全球數十億用戶，再加上後台數據分析能力，對於影藝學院即時了解觀眾收視偏好行為，有一定的幫助。
YouTube直播「奧斯卡」頒獎典禮，對於台灣影迷來說，最大利多莫過於可以「零時差」享受這場影視盛會，也無需擔心中文口譯與原音打架的搶耳困擾。
至於傳統電視媒體影響力方面，則是再度面臨挑戰，ABC因為失去奧斯卡這個重要盟友，廣告和頻道影響力令人憂心，如何加強線上內容製作和直播等方式佈局，讓「內容為王」和「數位平台」合作共存，將是未來鞏固地位的核心關鍵，甚至還可能影響全球傳統電視媒體業作戰策略。
更多造咖報導
手機成癮恐傷大腦？專家示警「手機失智症」這些徵兆要注意
迪士尼《動物方城市2》彩蛋曾有800個！影迷接力瘋找電影梗
其他人也在看
獨家／坣娜追思會主視覺照片幕後故事催淚曝光 她：留下最美麗的坣娜
影視歌三棲藝人坣娜追思會的主視覺照片非常靈性美麗從來沒有曝光過，連薛智偉也不知道。原來幕後有一段感人故事。2021年坣娜舉辦《愛是自由 Free to Love》演唱會時，演唱會總製作人張曼芸「因緣際會」留下這組照片，心想「這組照片優雅有靈性，不知道未來要用在什麼地方。」結果萬萬沒想到用在追思會上，「相信一切都是最好的安排」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
暌違10年！蕭亞軒再登跨年舞台 31日「這裡現身」全網暴動
蕭亞軒（Elva）於2015年底參與台北跨年晚會後，已很久沒有在跨年舞台上演出，由於她這幾年頻繁為舊疾（包括髖關節傷勢、練舞舊傷）動手術、身體需長時間休養，雖近期已多次在中國錄製節目、出席活動，但大型公開演出至今仍空白；Elva今（19日）無預警傳來好消息，宣布31日將登上湖南衛視跨年晚會，讓大批歌迷感動又期待。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 15
黃明志大逆轉尿檢陰性！陷入「人生最低谷」崩潰 不敢出門：被指指點點
歌手黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案相關風波，雖然至今未被證實與案件本身有直接關聯，但因先前尿檢初步反應呈陽性、又涉及非法持有藥物，仍一度遭檢方起訴，形象與事業重挫。18日案情出現新進展，傳出黃明志最新尿檢結果「四項毒品全數陰性」，即便如此黃明志演藝事業已經全部停擺，今（19）日他在次發文抒發心聲。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 228
雷/《一吻爆炸》大結局前夕開虐！霸總張基龍&安恩真秘密社內戀愛...沒想到多林竟遭到「他」狠甩巴掌！戀情岌岌可危
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》即將來到尾聲，這週播出最新第11、12集劇情內容，下週13、14集上演大結局完結篇！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，在最新劇情中，張基龍與安恩真終於展開甜蜜的戀愛，但是兩人關係危機四伏，他們能克服這些難關嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
林襄自己都看不懂！靠關鍵字「無孔槽」登熱搜 本人真實反應網友全樂歪
職棒味全龍「Dragon Beauties」小龍女人氣成員「啦啦隊女神」林襄，活動代言接不完，近期因網友於社群平台Threads 分享「網路溫度計」所整理出啦啦隊女神討論熱度排行榜，怎料林襄竟因一個讓她本人一頭霧水的關鍵字「無孔槽」登上榜單，本人現身留言區發問：「無孔槽是什麼啊？」瞬間引爆網友笑爛。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
林心如坐副駕狂滑手機！霍建華「車開到一半」變臉：我是妳司機嗎？
女星林心如在2016年跟霍建華從摯友升格為夫妻，婚後育有一女「小海豚」，兩人之間的好感情也讓網友稱羨。近日，林心如上陸綜分享與老公的日常相處點滴，透露和霍建華開車出門時「不敢滑手機」，透露有次在車上滑手機時，霍建華不開心道，「每次開車你都看手機，我是你司機嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 22
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 24
《上流3》尹錫花腦瘤撐3年病逝！享壽69歲 生前露面「門牙全掉光」
【緯來新聞網】南韓資深舞台劇演員尹錫花（윤석화），曾因出演《上流戰爭3》而備受矚目。2022年，她在緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔
王大陸看好了！22歲劉子銓「守法當兵」拒成偽造病歷逃兵仔EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
蔡依林周邊才開賣2小時全滅！粉絲爆怒：湧入官網掀退粉聲浪
蔡依林《PLEASURE》巡演話題不斷，繼門票開賣引爆搶票亂象後，官方周邊商品預購再度掀起粉絲怒火，限量機制未說清楚，短短數小時即完售，引發社群炸鍋。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 20
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 1 天前 ・ 14
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 6
余天證實曾罹癌！李亞萍罕見露面坦言「出現失智症狀」 最新病況曝光
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導77歲資深藝人余天先前證實多年前罹患攝護腺癌，並已完成攝護腺切除手術及99次電療，目前持續定期回診追蹤。73歲妻子李...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 62
康康浴室跌倒撞傷頭！倒地數分鐘無人救援 帶傷趕直播
主持人康康13日參加《綜藝一級棒》YouTube頻道線上直播前，在家中浴室洗澡時不慎跌倒，額頭撞傷倒地，因家中無人，他獨自躺在原地好幾分鐘才回神，但仍堅持趕赴電視台參加直播，上線人數破千人全目睹他的傷勢。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
獨家／夏于喬爆官司纏身6年「遭求償百萬」經紀人發聲：自有判斷
夏于喬與知名導演林書宇結婚6年，17日曬出超音波照證實懷孕。不料今卻傳出夏于喬其實官司纏身，被一名女網友提告刑事及民事訴訟，甚至遭求償破百萬元，直到現在仍未落幕。對此，經紀人也對《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 28
趙震雄黑歷史被挖火速隱退 《信號2》還播嗎？電視台首度沉重發聲
綜合韓媒報導，tvN指出，《第二個信號》自企劃到製作歷時多年，是為了回應等待10年的觀眾，原定以2026年夏季播出為目標、精心籌備。然而，面對近期情勢變化，電視台坦言能深刻理解觀眾的失望與憂心，內心同樣沉重與惋惜。聲明中強調，該劇凝聚眾多工作人員、演員與相關人士的...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 2
金鐘合體小S吐真實心境 蔡康永嘆：以為大S會活得比我久
小S（徐熙娣）日前在好友蔡康永陪同下，出席金鐘獎頒獎典禮，在台上感性致詞更為晚會創下收視佳績，也讓台下眾星哭成一片。時隔1個多月，蔡康永受訪也提及大S（徐熙媛）離世表示，「我遭遇過很多應該比我晚死的人比我早死，大S當然是其中非常重要的人，她是一個很勇敢的人，她也是個痛快的人，這些特質都會讓我誤以為，她應該要有力量可以保護她，活得比我久，而且比我們堅強， 當她死掉，我相信的事就是自欺欺人的事情。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 10