奧斯卡頒獎典禮 2029年移師YouTube全球免費直播

2029年起奧斯卡頒獎典禮轉播權，將由串流平台YouTube接手。圖為今年3月奧斯卡頒獎典禮上，「艾諾拉」斬獲多項大獎。(美聯社)

電影和電視業的年度盛事即將發生震撼性變革；美國影藝學院(The Academy of Motion Picture Arts and Sciences，AMPAS)17日宣布，奧斯卡頒獎典禮轉播自2029年起將在YouTube頻道播出，結束與美國廣播公司電視網(ABC)超過半世紀的合作關係。

根據協議，迪士尼公司旗下ABC電視網將繼續負責未來三年的奧斯卡轉播，包括2028年奧斯卡金像獎第100周年。而從2029年開始，YouTube將接手奧斯卡頒獎典禮的全球直播，至2033年為止。屆時，YouTube將成為所有相關內容的官方平台，包括紅地毯專訪、州長晚宴、入圍名單公布以及AMAPS全年的特別節目。

AMAPS執行長克雷默(Bill Kramer)與主席泰勒(Lynette Howell Taylor)透過聲明表示，學院身為國際組織，此次與Google旗下的YouTube建立多方合作，旨在讓全球盡可能更多觀眾接觸到電影藝術。對觀眾而言，最大的福音在於普及性：未來奧斯卡典禮在YouTube上，將向全球免費直播，並提供多種語言音軌與字幕選擇，徹底打破地理限制。

在所謂的「四大」頒獎盛事(奧斯卡、葛萊美、艾美、東尼獎)中，奧斯卡是首個決定徹底放棄傳統電視直播、轉向數位串流的獎項。儘管2025年奧斯卡在ABC仍吸引了1970萬名觀眾，雖較往年略增，但與1999年《鐵達尼號》奪冠時高達5500萬人的收視巔峰相比，傳統電視的影響力已是大不如前。

YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)對此合作寄予厚望，認為這能激勵新生代的創造力。根據尼爾森數據，YouTube在11月占全美電視與串流消費量的12.9%，不僅穩坐第一，更超越了Netflix的8.3%。

儘管影迷與業界對此巨變感到驚訝，但分析指出，學院選擇YouTube而非Netflix等付費平台，是看中其20億用戶的海量傳播力。儘管YouTube在大型典禮的現場製作基礎設施上仍需完善，但其在年輕世代中的高滲透率，無疑是吸引新血關注影視文化的最強利器。

ABC電視台聲明，對半個世紀以來的合作深感自豪，並表示期待未來三年的合作。從2029年起，這項象徵好萊塢榮耀的金色獎座，將在數位浪潮中展開全新的百年篇章。

