奧斯卡點名國際影片15強 Taiwan登上圖卡與各國並列

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）2026年第98屆奧斯卡入圍最佳國際影片15強在上個月公布，主辦單位今天在多個社群平台貼文，列出15部作品的出產國家，Taiwan與各國並列。

奧斯卡主辦單位「美國影藝學院」（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）在社群平台Instagram、臉書、X貼出圖片，以「電影無國界」為標題，點名進入最佳國際影片下一輪投票的15部作品，稱「這是它們在地圖上的位置」。

廣告 廣告

影藝學院已在去年12月16日公布這15部入圍短名單的國際影片，預計在今年1月22日公布正式入圍的最後5強。今天在社群帳號上再度點名，頗有宣傳造勢意味，吸引各國影迷留言為自己的國家加油。

奧斯卡官方帳號的追蹤人數分別是Instagram有530萬、臉書390萬、X（前身推特）380萬。

這張圖片以奧斯卡的金銅配色為背景，按照英文字母順序排列出15個國家或地區名稱，包括阿根廷、巴西、法國、德國、印度、伊拉克、日本、約旦、挪威、巴勒斯坦、南韓、西班牙、瑞士、台灣、突尼西亞。

貼文下用主題標籤＃標註每一個國家或地區，列出15部代表作品的片名。代表台灣角逐本屆奧斯卡最佳國際影片的為「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）。

不同於國際體育賽事，台灣多以奧會模式「中華台北」（Chinese Taipei）名義參賽；台灣電影依照往例，均以台灣名義角逐奧斯卡，主辦單位將台灣、中國、香港視為3個獨立的參賽單位。

「臥虎藏龍」2001年奪最佳外語片（現稱最佳國際影片），當年頒獎人、法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）開口宣布「台灣，臥虎藏龍」。（編輯：張芷瑄）1150106