奧斯卡／差一步叩關小金人！《左撇子女孩》無緣晉級 15強仍創台灣佳績

記者林汝珊／台北報導

第98屆奧斯卡金像獎入圍名單今（22日）揭曉，其中代表台灣角逐本屆奧斯卡最佳國際影片的電影《左撇子女孩》可惜最後未能擠進5強，無緣叩關小金人。

《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡。（圖／光年映畫提供）

電影《左撇子女孩》雖無緣擠進5強，不過日前成功挺進奧斯卡短名單全球15強之列，仍被視為台灣電影近年來難得一見的國際佳績，寫下台灣影史重要一頁。

《左撇子女孩》自10月底在台上映，電影由蔡淑臻、馬士媛、葉子綺、黃鐙輝、夏騰宏、林嫣、張允曦、趙心妍等人主演，奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事從台灣夜市出發，不僅入圍金馬獎9項大獎，更因導演鄒時擎細膩的敘事與獨特的視角，獲得了國內外影評人與觀眾的廣泛讚譽。

更多三立新聞網報導

柯震東大露屁讚嘆醫美！跛腳現身認「腳不會好了」不開刀原因曝光

全身刺青！童顏AV日本爆紅「激戰西方男優」揭最大差異：真的蠻暈的

大咖歌王消失7年！「暴瘦一圈大小便失禁」被宣告病危：準備送最後一程

最窮只有一億？現代韋小寶「親回17億傳聞」一句話全說了

