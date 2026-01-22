潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者

奧斯卡2026入圍名單／《罪人》16項提名刷新近百年紀錄！甜茶、李奧納多繼續爭王

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者
第98屆奧斯卡即將登場。（圖／Getty）
第98屆奧斯卡即將登場。（圖／Getty）

2026年第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間揭曉，入圍名單由丹妮爾布魯克斯 (Danielle Brooks)、路易斯普曼（Lewis Pullman）擔任主持人進行公布。從獎季以來就互相競爭的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）將繼續搶影帝。

萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的《罪人》以驚人的16項提名刷新了奧斯卡史上的最高紀錄，打破之前單一電影獲提名的最高紀錄是14項，包括1950年的《彗星美人》、1997年的《鐵達尼號》、2016年的《樂來樂愛你》，成為奧斯卡成立近百年來，獲得最多獎項肯定的單一作品。

另外美國影藝學院今年也正式啟動了25年來最重大的獎項增設，首設「選角導演」獎，這是奧斯卡史上第一次將選角導演納入正式競賽類別（每部電影最多兩位得獎者）。這是自2001年增設「最佳動畫長片」以來，奧斯卡睽違1/4個世紀再次增加正式的競賽類別。

頒獎典禮將於台灣時間3月15日舉行，康納歐布萊恩（Conan O’Brien）連續第二次擔任主持人。

重要獎項入圍名單

最佳影片

  • 《暴蜂尼亞》（Bugonia）

  • 《F1電影》（F1）

  • 《科學怪人》（Frankenstein）

  • 《哈姆奈特》（Hamnet）

  • 《橫衝直闖》（Marty Supreme）

  • 《一戰再戰》（One Battle After Another）

  • 《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）

  • 《情感的價值》（Sentimental Value）

  • 《罪人》（Sinners）

  • 《火車大夢》（Train Dreams）

最佳導演

  • 趙婷（Chloé Zhao）《哈姆奈特》

  • 賈許沙夫戴（Josh Safdie）《橫衝直闖》

  • 保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》

  • 尤沃金提爾（Joachim Trier）《情感的價值》

  • 萊恩庫格勒 (Ryan Coogler)《罪人》

最佳男主角

  • 提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》

  • 李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《一戰再戰》

  • 伊森霍克（Ethan Hawke）《藍月終曲》

  • 麥可B喬丹 (Michael B. Jordan）《罪人》

  • 華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》

最佳女主角

  • 潔西伯克利 (Jessie Buckley）《哈姆奈特》

  • 蘿絲拜恩（Rose Byrne）《媽的踹爆你》

  • 凱特哈德森（Kate Hudson）《悠唱藍調》

  • 雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《情感的價值》

  • 艾瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》

最佳男配角

  • 班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）《一戰再戰》

  • 雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《科學怪人》

  • 戴洛依林多（Delroy Lindol）《罪人》

  • 西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》

  • 史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》

最佳女配角

  • 艾兒芬妮（Elle Fanning）《情感的價值》

  • Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》

  • 埃米馬迪根（Amy Madigan）《凶器》

  • 烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《罪人》

  • 堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor）《一戰再戰》

最佳國際影片

  • 《這不只是個間諜故事》 (The Secret Agent）巴西

  • 《只是一場意外》 (It Was Just an Accident）法國

  • 《情感的價值》（Sentimental Value）挪威

  • 《穿越地獄之門》 (Sirât）西班牙

  • 《欣德拉賈布之聲》 (The Voice of Hind Rajab）突尼西亞

最佳動畫

  • 《再見未來男孩》（Arco）

  • 《地球特派員》

  • 《Kpop 獵魔女團》

  • 《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）

  • 《動物方城市2》

最佳實景短片

  • 《Butcher's Stain》

  • 《A Friend of Dorothy》

  • 《Jane Austen's Period Drama》

  • 《The Singers》

  • 《Two People Exchanging Saliva》

最佳改編劇本

  • 《暴蜂尼亞》

  • 《科學怪人》

  • 《哈姆奈特》

  • 《火車大夢》

  • 《一戰再戰》

最佳原創劇本

  • 《藍月終曲》

  • 《橫衝直闖》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

  • 《只是一場意外》

最佳攝影

  • 《科學怪人》

  • 《橫衝直闖》

  • 《一戰再戰》

  • 《罪人》

  • 《火車大夢》

最佳選角導演

  • 《哈姆奈特》Nina Gold

  • 《橫衝直闖》Jennifer Venditti

  • 《一戰再戰》Cassandra Kulukundis

  • 《這不只是個間諜故事》Gabriel Domingues

  • 《罪人》Francine Maisler

最佳原創歌曲

  • 〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》

  • 〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》

  • 〈I Lied to You〉《罪人》

  • 〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》

  • 〈Train Dreams〉《火車大夢》

最佳原創音樂

  • 《暴蜂尼亞》

  • 《科學怪人》

  • 《哈姆奈特》

  • 《一戰再戰》

  • 《罪人》

最佳紀錄短片

  • 《All the Empty Rooms》

  • 《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》

  • 《Children No More: "Were and Are Gone"》

  • 《The Devil Is Busy》

  • 《Perfectly a Strangeness》

最佳影片剪輯

  • 《F1電影》

  • 《橫衝直闖》

  • 《一戰再戰》

  • 《情感的價值》

  • 《罪人》

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導

