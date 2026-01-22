奧斯卡2026入圍名單／《罪人》16項提名刷新近百年紀錄！甜茶、李奧納多繼續爭王
2026年第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間揭曉，入圍名單由丹妮爾布魯克斯 (Danielle Brooks)、路易斯普曼（Lewis Pullman）擔任主持人進行公布。從獎季以來就互相競爭的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）與李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）將繼續搶影帝。
萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的《罪人》以驚人的16項提名刷新了奧斯卡史上的最高紀錄，打破之前單一電影獲提名的最高紀錄是14項，包括1950年的《彗星美人》、1997年的《鐵達尼號》、2016年的《樂來樂愛你》，成為奧斯卡成立近百年來，獲得最多獎項肯定的單一作品。
另外美國影藝學院今年也正式啟動了25年來最重大的獎項增設，首設「選角導演」獎，這是奧斯卡史上第一次將選角導演納入正式競賽類別（每部電影最多兩位得獎者）。這是自2001年增設「最佳動畫長片」以來，奧斯卡睽違1/4個世紀再次增加正式的競賽類別。
頒獎典禮將於台灣時間3月15日舉行，康納歐布萊恩（Conan O’Brien）連續第二次擔任主持人。
重要獎項入圍名單
最佳影片
《暴蜂尼亞》（Bugonia）
《F1電影》（F1）
《科學怪人》（Frankenstein）
《哈姆奈特》（Hamnet）
《橫衝直闖》（Marty Supreme）
《一戰再戰》（One Battle After Another）
《這不只是個間諜故事》（The Secret Agent）
《情感的價值》（Sentimental Value）
《罪人》（Sinners）
《火車大夢》（Train Dreams）
最佳導演
趙婷（Chloé Zhao）《哈姆奈特》
賈許沙夫戴（Josh Safdie）《橫衝直闖》
保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）《一戰再戰》
尤沃金提爾（Joachim Trier）《情感的價值》
萊恩庫格勒 (Ryan Coogler)《罪人》
最佳男主角
提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）《橫衝直闖》
李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）《一戰再戰》
伊森霍克（Ethan Hawke）《藍月終曲》
麥可B喬丹 (Michael B. Jordan）《罪人》
華格納莫拉（Wagner Moura）《這不只是個間諜故事》
最佳女主角
潔西伯克利 (Jessie Buckley）《哈姆奈特》
蘿絲拜恩（Rose Byrne）《媽的踹爆你》
凱特哈德森（Kate Hudson）《悠唱藍調》
雷娜特賴因斯夫（Renate Reinsve）《情感的價值》
艾瑪史東（Emma Stone）《暴蜂尼亞》
最佳男配角
班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）《一戰再戰》
雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《科學怪人》
戴洛依林多（Delroy Lindol）《罪人》
西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》
史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》
最佳女配角
艾兒芬妮（Elle Fanning）《情感的價值》
Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》
埃米馬迪根（Amy Madigan）《凶器》
烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《罪人》
堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor）《一戰再戰》
最佳國際影片
《這不只是個間諜故事》 (The Secret Agent）巴西
《只是一場意外》 (It Was Just an Accident）法國
《情感的價值》（Sentimental Value）挪威
《穿越地獄之門》 (Sirât）西班牙
《欣德拉賈布之聲》 (The Voice of Hind Rajab）突尼西亞
最佳動畫
《再見未來男孩》（Arco）
《地球特派員》
《Kpop 獵魔女團》
《小雨愛蜜莉》（Little Amélie or the Character of Rain）
《動物方城市2》
最佳實景短片
《Butcher's Stain》
《A Friend of Dorothy》
《Jane Austen's Period Drama》
《The Singers》
《Two People Exchanging Saliva》
最佳改編劇本
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《火車大夢》
《一戰再戰》
最佳原創劇本
《藍月終曲》
《橫衝直闖》
《情感的價值》
《罪人》
《只是一場意外》
最佳攝影
《科學怪人》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《罪人》
《火車大夢》
最佳選角導演
《哈姆奈特》Nina Gold
《橫衝直闖》Jennifer Venditti
《一戰再戰》Cassandra Kulukundis
《這不只是個間諜故事》Gabriel Domingues
《罪人》Francine Maisler
最佳原創歌曲
〈Dear Me〉 《Diane Warren: Relentless》
〈Golden〉《Kpop 獵魔女團》
〈I Lied to You〉《罪人》
〈Sweet Dreams Of Joy〉《Viva Verdi!》
〈Train Dreams〉《火車大夢》
最佳原創音樂
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《一戰再戰》
《罪人》
最佳紀錄短片
《All the Empty Rooms》
《Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud》
《Children No More: "Were and Are Gone"》
《The Devil Is Busy》
《Perfectly a Strangeness》
最佳影片剪輯
《F1電影》
《橫衝直闖》
《一戰再戰》
《情感的價值》
《罪人》
其他人也在看
第98屆奧斯卡入圍名單今晚揭曉！ 《左撇子女孩》能否殺進國際影片前5強受矚
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導第98屆奧斯卡入圍名單將於台灣時間今（22）日晚間9點30分準時揭曉，民眾可在OscarYoutube上觀看直播。今年的競爭名單可...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
奧斯卡入圍今晚登場！外媒預測這部片將打破紀錄
第98屆奧斯卡入圍名單將於台灣時間今（22日）晚公布，但獎季風向已逐漸明朗。外媒《綜藝》的最終預測顯示，今年奧斯卡有望出現史上第二次「四部電影同時超過10項入圍」的局面，而最大贏家則被預測是萊恩庫格勒執導的《罪人》，有望一口氣拿下15項提名，若成真將創下奧斯卡入圍紀錄。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
奧斯卡影后慘入圍金酸莓 娜塔莉波曼、楊紫瓊上榜「最差女演員」
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導第98屆奧斯卡入圍名單將於今晚揭曉，而金酸莓獎入圍名單已搶先公布。令人驚訝的是，多位好萊塢一線演員紛紛上榜，包括...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
中配李貞秀將遞補民眾黨立委「仍未放棄中國籍」 陸委會證實
民眾黨6席不分區立委即將換人，出身中國湖南的中配李貞秀可望遞補，將成為中華民國政治史上首位中配立委。陸委會發言人梁文傑今天證實，各個主管機關至今未收到李女放棄中華人民共和國國籍的證明。李貞秀爭議不斷，曾因為雙重國籍事件，放話嗆聲要裁撤陸委會。梁文傑在陸委會記者會指出，各個主管機關沒有接獲李貞秀有放棄自由時報 ・ 48 分鐘前 ・ 2則留言
《烈愛對決》在紅什麼？尺度不修、慾望全開 BL神劇讓女性集體淪陷
加拿大的影集《烈愛對決》Heated Rivalry 在幾乎沒有任何宣傳下，收視量卻一周比一周大幅成長，串流觀看時數暴增10倍！這部講述兩名職業冰球明星球員之間男男激情的BL劇，在短時間內擄獲無數女性觀眾眼球，躍升HBO Max收視冠軍。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 14則留言
YTR查理瑞典生產費曝光！超狂福利「比停車費便宜」
娛樂中心／李筱舲報導知名美妝YouTuber查理（I'm Charlie），以誠實中肯的產品評測與優雅的生活品味深受粉絲們的喜愛。自從與瑞典籍老公Jonas結婚後，查理也正式展開了她在北歐的「瑞典人妻」新生活，小倆口也在去年11月升格成為父母。昨（21）日，她在社群分享了瑞典生產的相關費用，更透露看到帳單時瞬間都「驚呆了」！民視 ・ 9 小時前 ・ 1則留言
丟臉到國外！台灣遊客逛白廟「輪迴橋違規拍照」和泰國人上演全武行
泰國清萊知名觀光景點白廟（Wat Rong Khun）日前發生一起遊客衝突事件，一名台灣遊客與泰國民眾疑因拍照問題發生爭執，竟在象徵通往天堂的「奈何橋」上演全武行。全程約12秒的互毆畫面被遊客拍下並上傳網路後迅速流傳，台灣網友也傻眼，砲轟簡直是「丟臉到國外」。太報 ・ 1 小時前 ・ 4則留言
鄧紫棋驚喜官宣大巨蛋連唱3天！搶票時間、票價全出爐
「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋 正式宣布「G.E.M.鄧紫棋IAM GLORIA世界巡迴演唱會2.0一台北站」將於4月10、11、12日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
川普和平理事會正式成立！僅19國出席儀式
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）今（22）日在瑞士達沃斯世界經濟論壇場邊，舉行「和平理事會」成立儀式，由川普親自簽字，宣布「和平理事會」正式成立。然而，川普雖然廣發請帖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 17則留言
險撞巨型紅氣球！下方字條見簡字標語 駕駛：中國飄來的？
彰化一名謝先生今(22)日早上在彰化芬園鄉開車時，在半路上碰到一顆漂浮不動的紅色氣球，車輛迎面撞上幸好沒有發生車禍。謝先生把氣球帶回去後發現氣球下方有一段簡體字標語，懷疑它是隨著東北季風從中國飄來，懷...華視 ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
兒童台姐姐簽好離婚協議書 坦言「不是恨，是我不要了」
林姵君與殺梗於2016年結婚，婚後育有一子一女。她坦言，結婚後很快就面臨現實層面的相處問題。她分享，自己從《道德經》中有所頓悟，選擇正視問題，主動提出婚姻諮商，卻也遇到不少男性常見的抗拒反應：「我們為什麼要花錢，請一個人來聽我們說話？」直到她真的將離婚協議書...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 30則留言
甜茶獲鋼鐵人認證表演天才 小勞勃道尼盛讚「定義時代的演出！」
由「甜茶」提摩西夏勒梅主演的最新力作《橫衝直闖》隨著頒獎季進入白熱化階段，剛在金球獎與評論家選擇獎封帝的他毫無疑問也將入圍本週四將揭曉的奧斯卡入圍名單。電影在北美票房也賣破8000萬美金（約台幣25.32億元），正式成為發行商A24於北美最賣座電影。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不忍了！貝克漢長子千字文「控父母6大罪狀」 與家人正式決裂
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴，26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）發文正式跟父母決裂。布魯克林日台視新聞網 ・ 2 天前 ・ 3則留言
紅衣女現身？紅色巨球飄路中 駕駛驚嚇險翻車
驚！彰化縣芬園鄉農會總幹事黃翊愷今天（22日）清晨外出跑行程，開車途經芬園鄉彰南路5段彎道時，前方突然有1個紅色巨型空飄氣球擋在車道上，由於天色微亮，嚇得他以為路中央出現「紅衣女郎」，所幸他反應快速立即右轉方向盤閃過，驚險萬分，他為避免後方用路人撞上釀事故，立即下車把汽球移往路邊，餘悸猶存驚呼「差點自由時報 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
分析新北市長最新民調 郭正亮：這人真的不強
根據《TVBS民調中心》20日公布的新北市長選戰最新民調顯示，如果藍白整合，台北市副市長李四川支持度47%大贏民進黨立委蘇巧慧的32%，雙方差距15個百分點。針對該民調20歲到29歲族群，李四川落後蘇巧慧；前立委郭正亮認為，如果藍白整合成功，李四川必贏，因蘇巧慧真的不強。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
Lulu與陳漢典1/25台北大婚！曬大合照感謝「最用心的人」
藝人黃路梓茵（Lulu）與陳漢典的婚禮即將於1月25日在台北舉行，兩人近日公開多組婚紗照，吸引了大批粉絲關注。Lulu於社群平台分享了多張與父母、陳漢典還有婚紗照拍攝工作人員的合照，並感性表示：「集結全世界最會、最用心的人在這裡。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《單身即地獄5》開播爆紅！超正女嘉賓「曾被傳熱戀GD」 驚人背景曝光
Netflix戀愛實境節目《單身即地獄5》本月20日正式上線，其中女來賓金高恩一出場，就因明星級美貌與強大氣場，瞬間成為全場焦點，也在網路上引起廣大討論。網友肉搜後發現，金高恩除了擁有逆天美貌外，背景也超級驚人，不但是2022年「韓國小姐」亞軍，更曾和K-POP天王G-Dragon（權志龍）傳出緋聞，讓韓網熱議「這根本不是素人等級！」太報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
邱臣遠傳參選 秒遭控性騷？楊寶楨：典型潑髒水
新竹市副市長邱臣遠遭指控代理市長期間疑對市府女員工性騷，邱21日發聲明反駁，市長高虹安22日受訪時也稱尚未接獲正式申訴，市府將依相關法令規定就相關事實進行釐清。新竹市府發言人楊寶楨對此直呼，這明顯是典型的「潑髒水」、惡意貼標籤和政治攻擊。中時新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 1則留言
【完整版】12星座男浪漫大對決！天蠍座陳昇抗議唐綺陽：你不能問我這個問題！？處女座楊昇達：我就是模板！【唐綺陽談星私廚】EP34
本週的【唐綺陽談星私廚】邀請到三位超有魅力的星座男神：陳昇（天蠍座）、初孟軒（金牛座）和楊昇達（處女座）！一起來聊聊浪漫的那些事！💕 本集看點：浪漫是什麼？ 三位來賓分享他們心目中的浪漫定義，讓你知道愛情中那些小細節有多重要！星座大解析：唐綺陽會告訴你不同星座男生的浪漫風格，讓你對心儀的對象有更深的了解哦！真情故事：陳昇、初孟軒和楊昇達會分享他們的浪漫經歷，讓你感受到暖心滿滿的愛情故事！不論你是星座迷還是想學習如何讓生活更浪漫，這一集絕對不容錯過！快來一起探索愛情的秘密吧！👉 別忘了訂閱我們的頻道，開啟小鈴鐺，隨時跟上最新的精彩內容喔！更多《唐綺陽談星私廚》影音：https://tw.tv.yahoo.com/JesseTangsTable唐綺陽談星私廚 ・ 20 小時前 ・ 發表留言