奧斯卡2026／入圍名單揭曉！《一戰再戰》西恩潘、班尼西歐搶男配
2026年第98屆奧斯卡入圍名單於台灣時間22日晚間揭曉，入圍名單由丹妮爾布魯克斯 (Danielle Brooks)、路易斯普曼（Lewis Pullman）擔任主持人進行公布。
頒獎典禮將於台灣時間3月15日舉行，康納歐布萊恩（Conan O’Brien）連續第二次擔任主持人。
重要獎項入圍名單
最佳影片
最佳導演
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
班尼西歐狄奧托羅（Benicio Del Toro）《一戰再戰》
雅各艾洛迪（Jacob Elordi）《科學怪人》
戴洛依林多（Delroy Lindol）《罪人》
西恩潘（Sean Penn）《一戰再戰》
史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）《情感的價值》
最佳女配角
艾兒芬妮（Elle Fanning）《情感的價值》
Inga Ibsdotter Lilleaas《情感的價值》
埃米馬迪根（Amy Madigan）《凶器》
烏米馬薩庫（Wunmi Mosaku）《罪人》
堤亞娜泰勒 (Teyana Taylor）《一戰再戰》
最佳國際影片
最佳動畫
最佳改編劇本
《暴蜂尼亞》
《科學怪人》
《哈姆奈特》
《火車大夢》
《一戰再戰》
最佳原創劇本
《藍月終曲》
《橫衝直闖》
《情感的價值》
《罪人》
《只是一場意外》
最佳攝影
最佳原創歌曲
最佳原創音樂
其他人也在看
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 14則留言
盜用陳漢典Lulu婚紗照！詐騙集團慘翻車 秒被識破被罵翻
陳漢典與Lulu去年驚喜宣布結婚喜訊，正式成為演藝圈銀色夫妻的他們先前曝光遠赴日本富士山拍攝的婚紗照，讓大家看了直呼好浪漫！沒想到，這組照片卻被詐騙集團拿來騙人，不過也因為這對夫妻名氣太高，讓詐騙集團馬上被識破，當場成為詐騙的尷尬翻車現場。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 60則留言
Lulu、陳漢典婚禮倒數4天 曬父母合照甜喊「最用心的人」
Lulu、陳漢典即將於1月25日舉辦婚宴，先前小倆口去日本拍了一系列絕美婚紗照，21日她再公開一家人的合照，「集結全世界的最會最用心的人在這裡。」言語間洋溢著滿滿幸福。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 22則留言
幻術大仙「配偶欄歸洞了！」穿唐裝、腳踩木屐 甜攜愛妻登記結婚
台灣知名網紅魔術師「幻術大仙」，靠著變化無窮的手法與幽默詼諧的風格，廣受各大廠商、企業喜愛，活動更是接到手軟。今（22日）他驚喜宣布與女友登記結婚，正式升格人夫，讓網友驚喜直呼：「配偶欄歸洞了。」中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5則留言
徐乃麟佩服洪詩 再次致歉唐從聖
「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 94則留言
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線
恭喜！八點檔女神宣布懷孕 昏倒送醫驚見2條線EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 7則留言
《死亡筆記本》彌海砂現在長這樣！ 新劇扮相粉絲嘆歲月太無情
日本37歲女星戶田惠梨香，18歲在電影版《死亡筆記本》飾演「彌海砂」一角走紅，她在劇中雙馬尾的甜美造型，至今仍蔚為經典。近日戶田惠梨香接連在社群替新戲宣傳，卻意外掀起討論，大票日本網友直呼認不出她就是昔日的彌海。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 32則留言
余祥銓愛妻柔柔痛失至親！祖孫溫馨互動曝 淚別「世界最棒阿嬤」
余祥銓愛妻柔柔經常透過社群平台分享生活點滴，今（22）日清晨卻一改往日歡樂氛圍，沉痛宣布奶奶離世噩耗。她坦言深知生老病死是人生必經之路，但還是相當不捨，心碎告白：「我的阿嬤，妳是世界最棒的阿嬤，我愛你。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7則留言
被兒子點名最惡婆婆！維多莉亞用一張黑白照冷處理 被網解讀裝沒事
貝克漢家族風暴越燒越烈！長子公開指控母親在婚禮上的爭議行徑後，外界關注「貝嫂」是否正面回應。沉默多日的維多莉亞，終於在社群平台現身，卻選擇用一張黑白舊照「說話」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9則留言
Rain點名她為何不跳 「聽障粉絲發文」釣出雨神親自回覆：是我不夠體貼
Rain（鄭智薰）上周睽違20年於台北小巨蛋開唱，演出過程中，他點名一位粉絲沒有跟著音樂起舞，後來該名粉絲在社群上自述是名聽障人士，所以當下才無法通理解偶像在說些什麼，擔心Rain會因此誤會。沒想到該則貼文真的被Rain看見，還親自以繁體中文留言回應：「真心感謝你來觀看演出，我很感動。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 27則留言
出事了！ 姚淳耀合照郭書瑤貼太近 「小耀耀站起來」 超尷尬
郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》與姚淳耀的戀情終於開花結果，卻在一次貼身合照後，男方的下半身竟然出現「生理反應」。談起這段劇情，姚淳耀也害羞坦承「有塞東西」進去。郭書瑤劇中與百白打賭，若能在半個月內脫單，輸家就要吃狗大便，讓她急著四處求援，最後更向多年好友姚淳耀表白，甚至主動索吻。姚淳耀也招認，拍攝自由時報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
73歲張菲開Threads了 網友捕捉「騎重機帥氣身影」釣出大哥親回：就是我！
73歲「綜藝大哥大」張菲自2018年《綜藝菲常讚》停播後淡出演藝圈，移居花蓮享受閒雲野鶴的半退休生活，不時釣魚、騎重機，過得十分愜意，然而他的一舉一動仍受到高度關注，經常被捕捉到身影，而張菲本人竟也跟上流行開通Threads帳號，回覆網友們的留言，大方回應：「沒錯，就是我！」親民度十足。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 4則留言
甄子丹女兒「低胸辣腿」慶生22歲 10年前超反差舊片被翻出
香港武打巨星甄子丹與名模妻汪詩詩婚後育有一對兒女，其中女兒甄濟如（Jasmine）不僅遺傳了媽媽的好基因，也跟隨父母腳步進入演藝圈。而19日迎來22歲生日的甄濟如，日前就大方曬出穿著低胸、露出辣腿的慶生近照，還公開10年前的影片，立刻引起網友討論。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 10則留言
《理事長和我的秘密關係》5大看點：「不婚霸總」崔振赫暈船「母胎單身」吳漣序...發生一夜情！周旋洪宗玄、金多順錯綜複雜四角戀
《理事長和我的祕密關係》由崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，劇情改編自Lee Jung的同名網絡小說，並由金珍成導演執導，編劇蘇海嫄執筆，崔振赫、吳漣序、洪宗玄、金多順主演，該劇講述吳漣序飾演一名「母胎單身」將事業成就置於婚姻之上的不婚主義女性「張熙媛」，在一次意外，與崔振赫飾演的一名陌生男子「姜斗俊」發生了短暫關係並意外懷孕，隨後，她發現該名男子竟然是其任職公司的社長，兩人隨即捲入一段錯綜複雜的職場與情感關係！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 1則留言
修修臉？48歲侯佩岑「近照認不出」 網熱議：以為是溫嵐
女星侯佩岑近年把演藝重心放在中國，去年參加陸綜《乘風2025》（浪姐6）後，事業聲勢與人氣同步攀升。她日前更新小紅書，影片中卻可看出，臉部輪廓與過往相比似乎出現變化，也掀起網友熱烈議論。太報 ・ 1 天前 ・ 71則留言
遭指「臉蛋不一樣」？林志玲現身說話了 尪隔海示愛洩夫妻互動
「台灣第一名模」林志玲嫁給日本男星AKIRA（黑澤良平）後，育有一子，而林志玲為了代言產品拍了一系列美照，但卻遭指「臉蛋不一樣了」引起熱議，昨（20日）她出席品牌活動，一番話語也被解讀為在回應此事件。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86則留言
台8女星李又汝懷孕！跨年禱告成真「人生最棒的驚喜」
演藝圈再傳喜訊！藝人李又汝今（21日）分享已懷孕3個月的好消息，透露自己與老公「修哥」即將迎接兩人第一個孩子，消息一出立刻湧入大量祝福。她表示，這份幸福源自於2024年跨年禱告會上寫下的2025年第一個願望，直呼：「真的完全不記得自己有許過這個願望，卻在2025年底實現了！」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 17則留言
三上悠亞球場坐「審判椅」應援「星爵」 助陣《關鍵公敵》詮釋最辣審判場景
「星爵」克里斯普瑞特最新動作鉅片《關鍵公敵》17日於台中福爾摩沙夢想家主場，驚喜邀來日本人氣偶像三上悠亞跨界合作，她坐上電影中標誌性的「審判之椅」大跳應援舞，超強魅力讓全場氣氛沸騰。意想不到的宣傳手法讓幸運觀眾直呼精彩，更有粉絲直言：「這簡直是籃球賽應援舞的天花板！」鏡報 ・ 15 小時前 ・ 10則留言
談胡瓜、民視糾紛 徐乃麟讚他「很有智慧」
主持大哥胡瓜與民視《綜藝大集合》的合約爭議，在雙方關係一度緊張後，傳出胡瓜將續留主持，但胡瓜對民視向外界放話，並表示：「希望民視盡量用錢污辱我，但不要光講。」而同樣是大牌主持人的徐乃麟，則稱讚胡瓜很有智慧。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前 ・ 3則留言