奧斯卡98入圍揭曉 《罪人》16項提名刷新影史紀錄

記者王丹荷／綜合報導

第98屆奧斯卡入圍名單今晚揭曉，金獎名導萊恩庫格勒執導的黑暗驚悚動作電影《罪人》獲得最佳影片、最佳導演、最佳男主角等16項提名，打破《彗星美人》、《鐵達尼號》、《樂來越愛你》的14項入圍創下新紀錄，李奧納多狄卡皮歐主演的《一戰再戰》以13項提名緊追在後，代表臺灣角逐最佳國際影片獎的《左撇子女孩》最後未能擠進5強、無緣小金人。

最佳影片入圍包括《暴蜂尼亞》、《F1電影》、《科學怪人》、《哈姆奈特》、《橫衝直闖》、《一戰再戰》、《這不只是個間諜故事》、《情感的價值》、《罪人》、《火車大夢》。

最佳導演入圍有《罪人》萊恩庫格勒、《一戰再戰》保羅湯瑪斯安德森、《哈姆奈特》趙婷、《情感的價值》尤沃金提爾、《橫衝直闖》賈許沙夫戴。

「最佳男主角」獎項中，奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》入圍，與《橫衝直闖》的提摩西夏勒梅繼金球獎後再上演影帝爭奪戰，對手還有《罪人》麥可·B·喬丹、《藍月終曲》伊森霍克、《這不只是個間諜故事》華格納莫拉。

最佳女主角《哈姆奈特》潔西伯克利、《暴蜂尼亞》艾瑪史東、《媽的踹爆你》蘿絲拜恩、《悠唱藍調》凱特哈德森、《情感的價值》蕾娜特萊茵斯薇。

最佳男配角《一戰再戰》西恩潘、班尼西歐岱托羅同片入圍，迎戰《科學怪人》雅各艾洛迪、《罪人》戴洛依林多、《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉。

最佳女配角則有《罪人》烏米馬薩庫、《情感的價值》艾兒芬妮、英嘉伊布思朵特李拉歐斯同片入圍、《凶器》艾美麥蒂根、《一戰再戰》堤亞娜泰勒。第98屆奧斯卡頒獎典禮將於臺灣時間3月16日登場。

《罪人》16項提名最多。（華納兄弟提供）

李奧納多狄卡皮歐以《一戰再戰》再次入圍奧斯卡最佳男主角。（華納兄弟提供）

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅獲奧斯卡最佳男主角提名。（龍祥電影提供）

《暴蜂尼亞》艾瑪史東入圍最佳女主角。（UIP提供）

凱特哈德森以《悠唱藍調》入圍最佳女主角。（UIP提供）