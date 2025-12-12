奧斯汀寢飾年度廠拍活動 搭上普發萬元活動加碼抽一萬元現金

奧斯汀總裁孫連禧邀請專業睡眠達人為顧客提供個人化的睡眠體驗建議。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

專注睡眠主題數十年的奧斯汀寢飾，從12月13日至21日，舉辦為期9天的年度廠拍購活動，總裁孫連禧表示，除了買一送一等多項優惠及泰國機加酒自由行等獎項，更搭上普發萬元的話題，壓抽加碼抽一萬元現金。

奧斯汀總裁孫連禧表示，此次購物節主打超值優惠，包括SNOOPY系列寢具限時折扣、精品區滿額折抵以及促銷區滿額贈禮等，另外，無法親臨現場的顧客可至奧斯汀官網及Facebook粉絲專頁參加線上特賣，享受同步優惠活動。除了優惠，也推出豐富的抽獎活動，包含泰國機加酒自由行和每週大獎，及滿額Snoopy趣旅行好禮，活動期間每週將抽出超過30萬元的豐富好禮。

此外，奧斯汀也整合了AUSTIN SLEEP SOLUTION睡眠整合概念館，邀請專業睡眠達人為顧客提供個人化的睡眠體驗建議，希望全面提升居家睡眠品質。另外，購物節期間提供精品咖啡，所有收益將捐贈給弘道老人福利基金會。顧客可一邊享受購物的樂趣，一邊品嚐優質咖啡，並為社會公益盡一份心力。