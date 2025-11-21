奧斯汀美語竹林分校教師見義勇為制止街頭暴力 總部親赴分校頒獎表揚

【記者張嘉誠／綜合報導】

新北市永和區於 11 月 10 日下午發生一起路怒攻擊事件。一名賴姓女騎士因遭路過民眾彈落的菸蒂擊中手部，上前提醒時反遭 56 歲陳姓男子以雨傘猛力攻擊，造成臉部受傷、血流不止。事發當下，一名路過的正義市民立即上前制止，協助控制施暴者並提醒受害者報警，使事態得以迅速平息。

經了解，這位「正義哥」竟是 奧斯汀美語竹林分校的一名教師。事發現場監視器畫面顯示，該名教師不顧自身安全，在看到陳姓男子持續攻擊女子時，立即上前制止，並成功控制住對方，為受害者爭取到安全空間，也讓警方能第一時間將施暴者逮捕。

奧斯汀美語總部於事後得知此事後，深受感動與敬佩。為表彰該名教師的勇氣與公義精神，總部團隊於今日特別前往竹林分校，代表全體師生及家長致上最高肯定，並頒發 「見義勇為表揚獎」 與感謝狀。

▲（圖／奧斯汀美語總部提供）

奧斯汀美語總部表示，教育工作者不僅在教室中扮演啟發者的角色，在生活中更常是孩子與社會的榜樣。這位老師挺身而出的行動，不僅展現正義與勇氣，更體現教育者對社會安全與公眾利益的責任感。

總部同時強調：「我們為老師感到無比驕傲。他不是因為被看見才勇敢，而是在瞬間做出最正確的選擇。這份勇氣值得全體奧斯汀師生學習。」

竹林分校校主任也表示，該名教師平時工作認真、待人溫和，深受家長及孩子喜愛，此次義行完全不令人意外——「他在教室裡教孩子溫暖，在街頭上也用行動守護他人。」

奧斯汀美語表示，未來也將持續致力於推廣正向教育，並鼓勵所有教師與孩子勇於做正確的事、為他人伸出援手。同時提醒社會大眾，面對暴力行為應即時通報警方，勿模仿或鼓勵以身犯險，但在安全範圍內的伸張正義，永遠值得尊重。

此事件雖因一名男子的情緒失控而造成遺憾，但也因為這位老師的挺身而出，使整起事件得以及時阻止。奧斯汀美語為擁有這樣的教師深感榮幸，也希望透過此次表揚，將正向力量持續傳遞到每一間教室、每一個孩子的心中。