奧會改選 蔡家福接任主席 首位女副主席也誕生

第14屆中華奧會主席6日進行改選，曾擔任台北縣副縣長、新莊市長的中華奧會副主席蔡家福，在全體會員的支持下，從林鴻道手中接過主席重任。台灣師大教授陳美燕成為中華奧會史上首位女性副主席，「舉重女神」郭婞淳更成為唯一當選執行委員的現役運動員，朝平權之路邁進。

蔡家福表示，當選後也是責任的開始，尤其是明年國際賽事相當多，首先登場的是米蘭冬奧，接著是名古屋亞運會，中華奧會的責任就是幫助選手能在國際舞台上奪取最好的成績。蔡也宣示將爭取2029年世界全民運動會年會在台舉辦，屆時將會有超過100個會員國來台灣，讓世界各國進一步認識台灣。

廣告 廣告

蔡家福強調，國際奧會（IOC）非常著重運動員的角色，中華奧會也必須跟上腳步。本屆新任奧會委員有郭婞淳、周天成（羽球）、林怡君（射擊）、唐嘉鴻（體操）及黃渼茜（蹼泳）等現役運動員，郭婞淳更當選執委。

IOC今年3月選出首位女性主席考文垂，陳美燕這次成為中華奧會副主席，也有歷史性意義。陳美燕表示，11月出席IOC年會曾與考文垂見面，「她很關心我們改選，得知我將成為副主席的時候很開心，也支持我們的做法。未來我也會幫助中華奧會繼續朝著女性平權之路邁進。」

即將卸任的林鴻道則說，擔任奧會主席12年來經歷的事情太多，東京奧運中華代表團拿下12面獎牌，包含了10種運動項目，這代表著台灣體育並沒有局限在少數幾個運動項目。林鴻道也稱讚蔡家福是一位有擔當的主席，和各單項協會領導人都有密切良好的關係，奧會在他的帶領下肯定會更加蓬勃發展。