奧班將赴莫斯科會普丁 稱為確保匈牙利能源供應

匈牙利總理奧班(Viktor Orban)今天(28日)表示，他將前往俄羅斯首都莫斯科，與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)舉行會談，討論確保匈牙利能源供應等相關議題。

法新社報導，匈牙利是歐盟內與克里姆林宮關係最為密切的成員國之一。儘管俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，歐盟陸續實施對俄羅斯的制裁，布達佩斯仍高度依賴俄羅斯天然氣與石油進口。

奧班在臉書上傳的影片中表示：「我此行的目的，是確保匈牙利在今年冬季與明年都能以合理的價格取得能源供應。」

奧班聲稱，俄羅斯的石油與天然氣「相較國際價格較便宜」，由於匈牙利能就近取得俄羅斯能源，因此得以維持歐洲最低的能源價格。他自 2010年重新掌權以來，已與普丁會晤15 次；這將是俄烏戰爭爆發後第4次會面。

在俄烏衝突議題上，奧班經常與其他歐洲領袖唱反調，阻撓歐盟對莫斯科實施更嚴格的制裁，並多次讓烏克蘭的入盟進程受挫。

去年，匈牙利接任歐盟輪值主席國後不久，奧班就以「和平使命」為名訪問莫斯科，引發27國領袖強烈不滿。

奧班即將面臨明年大選，外界預期選情緊繃。本月稍早，他也曾造訪白宮，會見他的「老朋友」──美國總統川普。據稱奧班已獲得美方口頭承諾，將豁免匈牙利自俄羅斯購買石油與天然氣的一年制裁期，但華府尚未公布正式文件。

川普先前因不滿普丁遲未結束烏克蘭戰爭，對俄羅斯兩大國營石油公司實施制裁。奧班原計畫在布達佩斯主辦美俄高峰會討論烏克蘭戰事，但會議在敲定日期前遭川普取消。(編輯：許嘉芫)