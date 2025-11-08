奧班成功說服川普！匈牙利買俄油1年「免受華府制裁」

匈牙利總理奧班（左）與美國總統川普（右）。（圖／達志／美聯社）

美國白宮官員於美東時間7日表示，美國已同意給予匈牙利1項為期1年的豁免，暫不適用針對俄羅斯石油與天然氣的制裁措施。這項決定出現在匈牙利總理奧班（Viktor Orban）與美國總統川普（Donald Trump）在華盛頓舉行會晤之後。

據《路透社》報導，這場氣氛友好的會談，是川普重返白宮後2人首次正式雙邊會議。奧班在會中強調，俄羅斯能源對匈牙利的經濟至關重要，並親自向川普闡述倘若失去俄羅斯石油與天然氣供應，將對匈牙利人民及經濟造成嚴重衝擊。

在上月宣布的對俄制裁中，美國將俄羅斯石油巨頭「盧克石油公司」（Lukoil）與「俄羅斯石油公司」（Rosneft）列入制裁名單，並警告若有國家持續自這些企業購油，可能面臨次級制裁。

然而，川普在聽取奧班的說明後表現出罕見的同理態度。他表示：「我們正在審視這個問題。對奧班來說，從其他地方取得石油與天然氣非常困難。正如你們所知，匈牙利沒有出海口，沒有港口。」

川普指出，許多歐洲國家多年來一直購買俄羅斯能源，他曾質疑：「這到底是怎麼回事？」但他也承認匈牙利的能源處境確實與其他歐洲國家不同。

根據白宮官員的說法，除了豁免制裁外，匈牙利同時承諾自美國進口價值約6億美元的液化天然氣（LNG），作為能源多元化的一部分。

自2022年烏克蘭戰爭爆發以來，匈牙利始終維持對俄能源依賴，這一立場屢遭歐盟（EU）與北約（NATO）盟國批評。根據國際貨幣基金（IMF）2024年數據，匈牙利74%的天然氣與86%的原油來自俄羅斯。IMF警告，若歐盟全面中斷俄氣進口，匈牙利的國內生產總值（GDP）可能縮減超過4%。

奧班政府也明確反對歐盟執委會（European Commission）提出的計畫，即在2027年底前全面淘汰俄羅斯天然氣與液化天然氣進口，這使布達佩斯（Budapest）與布魯塞爾（Brussels）的關係日益緊張。

評級機構標準普爾（S&P）指出，匈牙利是歐洲能源密集度最高的經濟體之一，且其國內煉油設施主要設計用以處理俄羅斯烏拉爾石油（Urals crude）。雖然來自亞塞拜然與卡達的天然氣可能部分取代俄羅斯供應，但該機構警告匈牙利的財政與外部帳戶仍然高度易受能源衝擊影響。

美匈2國領袖還在會談中觸及俄烏戰爭議題。川普表示，俄羅斯目前「只是還不想停止戰鬥」，但他相信「最終他們會停手」。他還問奧班是否認為烏克蘭能贏得這場戰爭，奧班回應：「奇蹟總是可能發生的。」

除了戰爭與能源外，經濟合作亦是此次會談重點。奧班預言，美匈關係正邁向「黃金時代」，並藉機批評前總統拜登（Joe Biden）政府，以取悅川普。

川普則公開支持奧班角逐2026年匈牙利大選，稱讚他在移民政策上的強硬立場：「他在移民議題上沒有犯錯，他受到所有人的尊敬，我也非常尊敬他。」

這種相互支持的政治默契並非首次。奧班長期仿效川普的「民族主義與反移民政策」，而川普則視奧班為歐洲保守派勢力的代表人物。

值得注意的是，歐盟最高法院「歐洲法院」（European Court of Justice）去年才裁定，匈牙利因未依規修改邊境庇護與移民政策，必須支付2億歐元罰金，並每日追加100萬歐元罰款，直到全面落實改革為止。奧班在會談中提及此事時強調，匈牙利會「自行處理與歐盟的爭端。」

