奧班稱獲美「無限期豁免」俄能源制裁 白宮澄清實為一年期限

美國總統川普（左）與匈牙利總理奧班(右)。

[Newtalk新聞] 匈牙利總理奧班（Viktor Orban）昨（8）日宣稱，匈牙利已獲美國「無限期豁免」制裁，可繼續使用俄羅斯石油與天然氣，不受川普政府針對俄能源公司的制裁影響。然而，《路透社》今（9）日報導引述白宮官員澄清，這項豁免期限僅為一年，並非奧班所稱的永久性協議。

美國總統川普上月宣布，對俄羅斯能源巨頭盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）實施與烏克蘭戰爭相關的制裁，並警告任何持續自該兩家公司購油的國家與企業，可能將面臨次級制裁。匈牙利是歐盟成員國中對俄能源依賴度最高者之一，面臨經濟壓力與明年大選在即，奧班於前（7）日親赴白宮會晤川普，尋求制裁豁免。

根據《路透社》報導，匈牙利外長西雅爾多（Peter Szijjarto）在臉書上宣稱：「總理已與美國總統達成共識，我們獲得了無限期豁免，匈牙利的石油與天然氣進口不受制裁限制。」奧班也表示，此豁免涵蓋透過「友誼油管」（Druzhba）與「土耳其溪」（TurkStream）管線的能源進口，「沒有任何制裁會使匈牙利的供應中斷或成本上升，這項豁免是普遍性的，且沒有時間限制。」

不過，白宮官員隨後透過電子郵件回覆《路透社》澄清，實際豁免期限僅為一年，並非奧班所稱的「永久協議」。該官員並指出，作為交換，匈牙利承諾將逐步多元化能源來源，並簽署總值約6億美元的美國液化天然氣（LNG）進口合約。

《路透社》分析，奧班政府長期維持對俄能源依賴，儘管2022年俄烏戰爭爆發後歐盟與北約多次要求其減少俄油進口，但匈牙利至今仍有高達74%的天然氣與86%的原油來自俄羅斯。根據國際貨幣基金（IMF）估算，若歐盟全面中斷俄天然氣供應，匈牙利國內生產總值（GDP）恐下跌逾4%。

奧班在會後受訪時強調，若無此協議，能源成本將急遽上升，恐引發物價暴漲與失業潮，「這將對家庭與企業造成無法承受的負擔」。他也稱川普「理解匈牙利的特殊處境」，對豁免態度「十分同情」。

據《路透社》與白宮會晤現場轉播報導，奧班與川普的閉門會談歷時約兩小時。據悉會談期間，川普高度讚揚奧班的「務實外交」，並表示「理解他難以在短時間內改變能源結構」，同時透露美方正「考慮給予匈牙利豁免，因為他們的情況與其他歐洲國家不同」。

川普同場還提到，俄羅斯「似乎不想停戰，但戰爭將很快結束」，並在奧班稱「烏克蘭要取勝恐需奇蹟」時點頭表示贊同。

