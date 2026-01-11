奧義去年營收3.69億 年增22.76%

左起：奧義賽博董事長吳明蔚、資安長暨共同創辦人叢培侃、技術長暨共同創辦人邱銘彰合影。

由元大證券輔導的台灣AI原生資安軟體商奧義賽博-KY（7823）將於1月12日舉行創新板上市前業績發表會，預計2月上旬掛牌買賣；該公司2025年全年營收3.69億元，年增22.76%。法人表示，在資安即國安政策推動、AI應用普及與亞太高攻擊量環境的多重驅動下，奧義未來成長動能明確。

全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式AI，奧義憑藉高度自動化的AI偵測技術、完整產品布局與深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，成為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。

董事長吳明蔚表示，該公司長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。奧義的技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。

產品方面，奧義以「XCockpit 自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合 EDR(端點偵測與回應)、IASM(身分衝擊分析) 和 EASM(外部攻擊面管理) 三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

隨著生成式AI快速滲透企業應用，奧義亦切入生成式AI安全防護，推出 XecGuard AI防火牆，可在不修改模型架構下，有效阻擋提示詞注入與越獄攻擊。實測顯示，XecGuard可使模型整體安全防禦分數平均提升近兩成，針對特定攻擊型態的防禦力提升幅度更逾三成。

奧義目前累積超過300家客戶，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等高資訊依賴產業。同時亦透過代理與經銷模式穩健擴展市場，並已成功切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係。