奧義賽博將掛牌創新板，如何靠AI「掃地機器人」走出資安紅海？

台灣資安產業即將迎來具里程碑意義的上市案，出身本土、由駭客創立的資安廠商奧義賽博-KY（7823），預計於2026年2月正式掛牌交易。他們試圖證明，台灣不僅能做代工，也有機會憑藉自主研發的AI技術，在全球資安賽道中，與美國、以色列大廠一較高下。

「我們三位都是20年享譽國際的駭客，現在的使命就是要在台灣用AI護世界。」奧義賽博─KY（以下簡稱奧義）董事長吳明蔚如此說道。

這間由三位頂尖駭客創立、成立於2017年的本土資安軟體公司，創業前期得到台灣華威國際、新加坡淡馬錫蘭亭投資，後來又被同屬資安產業的中華資安國際加碼注資，即將於2026的2月中旬正式掛牌。

不過，正如同奧義在其申請創新板的公開聲明書上所寫，資安產業的「同業競爭壓力增加」。

本土有手握龐大電信網路資源的電信業者推出網路安全產品，國際間也有知名的的PaloAlto Networks、CrowdStrike，科技巨頭如AWS、Google也在資安領域加緊布局。

從零開始建立品牌的奧義智慧，究竟如何從內外夾擊中突圍？

奧義智慧三位創辦人10多年前因駭客讀書會認識至今，他們共同體認到，與其憑藉個人之力與駭客單挑，不如藉AI之力對戰，也能放大影響力。蘇義傑攝

拒當傳統吸塵器，靠AI自動化解決人才荒

「你跟國際大廠的產品差在哪裡？」吳明蔚笑著說，他很常被問這句話。

不只是媒體向他提問，客戶也會擔心，這間本土新創，是否真的有能力和國際級的品牌競爭。

吳明蔚認為，國外大廠提供的產品像吸塵器，購買以後還得培訓同仁取得證照，並且親自操作，但學會以後責任反而落入企業的資安人員身上。

對照之下，奧義將產品定位為資安界的「掃地機器人」，核心價值在於透過AI 自動化，實現全天候巡邏與自主威脅清除，降低對高階資安人力的倚賴，從根本解決產業人才短缺的痛點。

吳明蔚指出，現在駭客大軍透過AI，也能做到高效率入侵，絕不能再用人力堆起防護網，必須仰賴AI自動化決策，減少人力介入需要。

這種自動化優勢，在日本市場尤為明顯。

奧義共同創辦人暨技術長叢培侃解釋，日本工程師人力成本遠比台灣昂貴，且人才稀缺問題嚴重，奧義的產品形同全天候運作的AI機器人戰警，能協助日本資安託管服務商用最少的人力服務更多的客戶。

此外，奧義更有著得天獨厚的優勢。

因為台灣身處地緣政治衝突前線，有如天然的培養皿，每天接收樣態既多樣且獨特的網路攻擊，奧義因此能夠將這些實戰經驗轉化為AI訓練的養分，讓對手難以輕易複製，也讓國防部、富邦金控與聯發科等高度敏感的龍頭企業，願意採購奧義產品。

奧義在公司內部設有一間戰情室，24小時監測客戶的資安威脅。曾子軒攝

產品進化三支箭，延伸至企業AI和無人機

奧義以端點偵測回應（EDR）起家，推出的自動化資安平台是其支撐未來營收動能三支箭的第一支，已創造穩定現金流。

第二支箭，鎖定生成式AI帶來的防護缺口。

吳明蔚觀察到，許多企業部署AI服務時宛若裸奔，駭客只需幾句話語誘導，就能讓AI吐出公司祕密。

為此，奧義研發AI防火牆，預計2026年逐步開始貢獻營收。他直言，國際大廠目前幾乎沒有這方面的布局，「我們有落地的配套來滿足客戶剛需」。

第三支箭，則跨足國防軍工領域，鎖定無人機反制系統，目前已經找上硬體廠商推動軟硬整合，共同開發無人機反制系統。

叢培侃解釋，傳統手段多為無線電干擾，但奧義發揮韌體逆向工程的長才，改以數位手段尋找無人機通訊協議的突破點，進而達成更高層次的接管甚至導航引離。

吳明蔚強調，這套技術對於面對高密度威脅的台灣至關重要，奧義展現了極強的研發轉化率，「我們鎖定一個新的賽道，都有信心一年內要有一個可以動的東西。」

先前接受《遠見》專訪時，吳明蔚便強調奧義強調不用人海戰術，同樣可以取勝。曾子軒攝

奧義賽博掛牌後，有哪些挑戰？財報線索？

針對投資人關心的獲利時程，財務長黃文傑以「大水庫」形容奧義財報反映出的訂閱制特性。

目前公司九成營收來自穩定訂閱，雖現金流已入帳，但在財報上須列為遞延收入並按月認列，這也意味著未來營收具備高度可預測性。

雖然目前2025年報表看到的全年營收成長約23％，但「上游集水區」的發票與訂單量其實水流湍急。

黃文傑預估，隨著公司度過2022至2024年的再投資期，預計2025年第四季極有機會迎來轉虧為盈。

另外，目前帳上現金達5.19億元，也將成為未來奧義啟動國際併購、擴大市占的基礎。

不過，站上資本市場，只是另一段挑戰的起點。

放眼全球，資安產業逐步進入平台化與整併期，國際廠商透過併購快速補齊產品拼圖。

例如， CrowdStrike收購Pangea、Check Point買下Lakera，和奧義從第一支箭延伸到第二支箭的想法相同，皆是大型資安廠商透過併購，補齊AI防護拼圖的案例。

雖然目前仍處於市場前期，但隨著企業AI應用加速落地，相關資安需求勢必快速浮現。能否在法規、企業內控與資安實務尚未完全成熟之前，搶先建立技術與客戶黏著度，將成為奧義中期成長的關鍵變數。

至於國防軍工的無人機反制系統，市場規模雖不若企業資安龐大，卻具備一定門檻與高度戰略意義。

這條路線同時考驗技術實力，也考驗與硬體伙伴、政府體系長期協作的耐性與執行力。

吳明蔚表示，奧義原先就長期服務國防類型的客戶，聽到客戶有新需求，自然也想以能夠以純數位手段協助無人機反制。圖為無人機示意圖，張智傑攝

叢培侃分析，奧義原先就有資料科學和研發團隊，因為投入大量研發資源，因此有辦法在既有的AI偵測與回覆業務，跨足到企業AI應用防護業務，人才與技術上也有不少相通、可以延伸之處。

無人機雖然相對更為遙遠，但奧義先前也有研究硬體，例如曾經在印表機的韌體上找到惡意程式的後門，「我們兩邊就有很多的利基點可以合作。」

三名駭客出身的工程師，如今即將帶著「在台灣用AI護世界」的願景走向資本市場，奧義選擇一條困難，卻也極具想像空間的路。

遞延收入能否持續擴張，新產品是否真能落地成為營收，海外市場又是否能順利複製台灣的成功經驗？

接下來幾年，市場將給出答案。

