奧義賽博掛牌 劍指亞洲霸主
【記者柯安聰台北報導】亞洲領先的AI原生資安軟體廠商奧義賽博（7823）5日正式於台灣證券交易所創新板掛牌交易，承銷價每股90元。CyCraft 是台灣資本市場首家具備國際級自主研發能力、可大規模輸出的AI資安軟體原廠，重新定義台灣在全球資安供應鏈中的角色。
面對全球資安人才缺口超過500萬人，以及攻擊方已全面運用AI的攻防新時代，奧義打破傳統人力依賴模式，推出能自動執行大規模鑑識分析、案情調查、根因分析與應變的「AI虛擬分析師」。董事長吳明蔚表示，我們的願景是『在台灣，用AI，護世界』。今日掛牌是奧義邁向國際的起點，我們將善用資本市場資源，加速研發投入與策略併購，目標2030年海外營收佔比超過50%，成為亞洲最具影響力的AI資安品牌。
奧義技術實力獲國際高度肯定：七度入選全球頂尖研調機構Gartner報告，並為台灣唯一三度通過美國MITRE ATT&CK權威評測的廠商，在「零人力校正、零延遲告警」表現上與國際巨頭並駕齊驅。公司在台灣市場地位穩固，客戶涵蓋政府一級機關、半導體龍頭及金融產業，並透過SEMI E187供應鏈安全標準與Gartner特別點名的主動式供應鏈曝險管理，可將供應鏈資安防護延伸至上千家供應鏈廠商。2025年台灣上市櫃公司資安重大訊息突破100則，資安已成為經營常態風險；而在最關鍵的救火時刻，台灣已有5家企業以積極、負責的治理態度正面應對，選擇奧義賽博介入並成功穩住局勢。同一期間，奧義亦於日本完成逾10起企業入侵鑑識案件，展現跨市場、可複製的實戰能力。
圖說：奧義賽博董事長吳明蔚（左3）、技術長暨共同創辦人邱銘彰（左2）、資安長暨共同創辦人叢培侃（左1）率領團隊風光掛牌
上市前公開競價拍賣極為熱絡：競拍張數1580張，合格投標達9727張，投標倍數6.16倍；最低得標價128.65元、最高200元、加權平均價145.29元，得標均價為競拍底價的2.07倍，充分反映資本市場對奧義未來成長的高度期許。
財務面展現SaaS高延展性：截至上市前，遞延收入加上已簽約多年期訂單形成高達4億元「營運水庫」，為2026年營收提供強大保底與能見度。2025年全年營收達3.69億元，年增22.76%；隨規模經濟效益發酵，法人預期2025年Q4單季轉盈，正式進入獲利高速收割期。訂閱制收入佔比達90%，續約率長期維持90%以上，邊際貢獻率高達95%，構築厚實營運護城河。
股東陣容堅強，包括新加坡淡馬錫控股旗下創投、中華電信子公司中華資安國際、華威國際、祺富資本及頂尖大學校友基金。公司已與日本NTT集團、Hitachi集團、三菱集團等在地巨頭深度結盟，將台灣淬鍊的AI防禦技術輸出日本與東南亞，打造亞太最堅韌的數位聯防體系。
展望未來，奧義祭出「成長三箭」策略，力拚高速擴張。首先，以現金流引擎XCockpit平台為核心，目前已於全球部署超過60萬個感知器，服務對象涵蓋300多家政府、金融等指標型客戶，憑藉高續約率與優異的邊際貢獻率，為公司營運奠定穩健且可預期的成長基礎。
其次，順應AI浪潮，推出XecGuard大語言模型（LLM）安全護欄的雲地雙模解決方案，以及XecART模型自動化評測服務，聚焦防範AI遭駭客濫用或錯誤指令導致資料外洩等風險，相關產品預計於2026年上半年正式開始貢獻營收。
第三，策略性跨足軍工防禦領域，運用獨家「純軟數位干擾」技術，加速無人機反制系統的布局，並同步建構國防產業AI資安聯防體系，全天候守護國家關鍵基礎設施與供應鏈資安防護。
奧義賽博掛牌上市，象徵台灣AI產業已具備孕育並輸出國際級軟體的成熟實力。透過AI自動化重構資安防禦規則，奧義賽博正將台灣的實戰經驗轉化為全球可複製的防禦能力，正式開啟「AI對決AI」的全新資安時代。（自立電子報2026/2/5）
