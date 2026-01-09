奧義賽博2月上旬創新版上市 成長三箭拚擴大布局

（中央社記者何秀玲台北9日電）台灣資安軟體商奧義賽博-KY將於2月上旬在創新版掛牌上市，董事長吳明蔚說，奧義有成長三箭，包括擁有100%自主技術資安平台、AI防火牆以及國防韌性，未來將在軍工產業資安防護以及無人機反制合作。

奧義今天舉辦媒體交流會。吳明蔚說，在全球資安威脅持續升溫、企業加速導入生成式AI的背景下，奧義以高度自動化的AI偵測技術、產品布局與深耕在地威脅情資的優勢，逐步建立差異化競爭門檻，為台灣少數具備國際級實績的資安科技公司。

他表示，受惠資安觀念漸受重視，營運動能湧現，2025年全年營收新台幣3.69億元，年增22.76%。

吳明蔚指出，奧義有成長三箭，第一箭為資安韌性，擁有自主技術資安平台，可自動化威脅偵測與分析，解決資安服務的人力缺口；奧義拿下指標客戶包括公部門、金融機構、半導體與軍工等產業龍頭，透過客戶產生網路效應，並帶動供應鏈生態系擴大採用。

第二箭為AI防火牆，以自主LLM模型安全技術，確保企業機密不外洩；第三箭為國防韌性，將針對無人機安全議題，研發無人機反制技術。

市場分布方面，他說，透過代理與經銷模式擴展市場，已切入日本及東南亞，與NTT-AT、日立等日系夥伴建立合作關係；從奧義2025年前3季業務表現來看，台灣營收年增22%，日本因團隊調整，營收年減16%，東南亞則年增30%。

他表示，未來將持續從端點偵測延伸至全攻擊面管理，並以生成式AI安全作為新一波成長動能，搭配SaaS（軟體即服務）化與輕量化商業模式，輸出台灣累積的情資與實戰經驗。（編輯：張均懋）1150109