奧義首季創新板掛牌上市 耕耘軍工資安商機

奧義賽博-KY(7823)預計今年農曆年前創新板掛牌上市。圖右二為董事長吳明蔚。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土資安廠商奧義賽博-KY(7823)董事長吳明蔚指出，奧義近年持續耕耘本土、日本與新加坡資安市場，除服務國防等關鍵基礎設施單位外，也服務金融、半導體產業，並拓展無人機安全系統產品；該公司預計今年農曆年前創新板掛牌上市。

奧義去年(2025)全年營收3.69億元、年增22.76%。近年除駭客威脅外、生成式AI也加劇資安網攻現象，使全球資安需求持續提升。目前奧義累積超過300家客戶，涵蓋半導體、金融、製造、運輸、電商與公部門等高資訊依賴產業，並期望切入無人機反制系統商機。

吳明蔚表示，公司長期專注於自動化攻擊偵測、威脅分析與攻擊面管理，是目前台灣唯一具備自主研發能力，並成功商業化人工智慧資安軟體商。奧義的技術核心在於以AI取代高度仰賴人工判斷的傳統資安流程，透過視覺化態勢管理介面與即時攻擊面監測，協助企業在攻擊發生前即掌握潛在風險。

吳明蔚指出，奧義推出自研資安平台，以「XCockpit自動化威脅曝險管理平台」為核心，整合EDR(端點偵測與回應)、IASM(身分衝擊分析)與EASM(外部攻擊面管理)三大模組，提供一站式的全攻擊面防護。此外，奧義進一步透過以AI Agent為核心的自研資安防禦平台-CyCraft AI Agent Suite，模擬駭客實際攻擊路徑並自動化案件處理流程，強化企業在資安事件中的反應效率。

奧義說明，公司目前90%以上的營收來自訂閱制，且客戶續約率高達90% 以上，且2025 年前三季的「遞延收入」年增達42%，讓奧義有極佳的營收能見度，此外由於身為資安「原廠」，奧義擁有高達95% 的邊際貢獻率，這代表隨著規模擴張，獲利成長將遠超營收成長，展現強大的資本溢價潛力。

未來奧義將持續從端點偵測延伸至全攻擊面管理，並以生成式AI安全作為新一波成長動能，搭配SaaS化與輕量化商業模式，輸出台灣累積的情資與實戰經驗。法人表示，在資安即國安政策推動、AI應用普及與亞太高攻擊量環境的多重驅動下，奧義未來成長動能明確。

