奧芬巴哈歌劇《霍夫曼的故事》 尹馨當說書人

記者黃朝琴／綜合報導

奧芬巴哈歌劇《霍夫曼的故事》音樂會3月13日衛武營登場，由簡文彬指揮，攜手國內頂尖聲樂家，以及金鐘影后尹馨跨界獻聲說書，將音響效果極佳的葡萄園式音樂廳，化身為一座虛實交錯的「歌劇版黑鏡」，透過音樂與說書形式，邀請觀眾在奧芬巴哈窮盡一生創作旋律，走進德國作家霍夫曼筆下，充滿機械幻想、靈魂交易與人性迷惘的愛情寓言。

衛武營今（5）日表示，法國浪漫樂派作曲家奧芬巴哈（Jacques OFFENBACH）素有輕歌劇之父之稱，《霍夫曼的故事》是他在晚年傾力想完成的大型歌劇作品，後來也成為他的遺作，雖然奧芬巴哈在作品完成前便帶著遺憾離世，但他將豐沛的情感與幽默注入旋律中，留下如〈木偶之歌〉、〈船歌〉等經典動人樂章傳世。

《霍夫曼的故事》劇本取材自德國浪漫主義文豪 E.T.A.霍夫曼（E.T.A. HOFFMANN）的短篇小說，故事中主角霍夫曼在酒館中微醺回憶起，3段風格迥異的愛情奇遇。第1幕，霍夫曼愛上近乎完美的少女奧林琵雅，卻在「魔法眼鏡」破碎以後，才發現奧林琵雅只是個沒有靈魂的機器木偶；第2幕的女主安東妮亞是位擁有天籟歌喉的歌手，卻苦於疾病無法縱情歌唱，最終仍在魔鬼的蠱惑與對藝術的渴望驅使下，唱出了生命的絕響後香消玉殞；第3幕場景則轉至浮華的威尼斯，霍夫曼迷戀上心機 風塵女子茱莉葉塔，甚至願為其獻出自己的影子，卻僅換來無情的背叛與嘲弄。

衛武營說明，為了完整呈現這部怪誕鉅作，此次演出由簡文彬指揮，邀請對位室內樂團與高雄室內合唱團助陣，並率領臺灣聲樂界一時之選的歌手齊登台。其中，花腔女高音蔣啟真將挑戰一人分飾4角，從花腔技巧繁複的機器木偶奧林琵雅、淒美抒情的歌女安東妮亞，到戲劇張力十足的交際花茱莉葉塔及史黛拉，用天籟花腔勾勒出奧芬巴哈對理想情人的各種想像。

劇中靈魂人物霍夫曼由男高音王典擔綱，他將與化身繆思女神的女中音翁若珮精采對戲，向觀眾娓娓道來3段奇妙又哀傷的戀愛寓言。男中音丁一憲則以深沉厚實的嗓音畫龍點睛，穿梭於4個反派角色之間，展現精湛的聲音變換技巧。同台更匯集了王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟和張殷齊等國內頂尖聲樂家，攜手呈現奧芬巴哈筆下的奇幻世界。

此外，衛武營邀請金鐘獎與台北電影節雙料影后尹馨擔任說書人。她曾於「臺版黑鏡」《你的孩子不是你的孩子》電視劇展現精湛演技，此次她將延續其在心理驚悚劇作中的細膩層次，以現代視角切入這段百年前的故事，透過深具感染力的聲音演技，為觀眾拆解劇中的情感糾葛。

這場充滿懸疑與情感張力的演出，是衛武營年度盛事《瘋迷24巴赫》的前夜PLUS特別企劃。在迎接週末長達24小時的巴赫音樂馬拉松之前，邀請全臺樂迷週五夜晚先在奧芬巴哈《霍夫曼的故事》的浪漫中暖身，週六再接續投入巴赫的純粹與神聖。

奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，邀請金鐘獎與台北電影節雙料影后尹馨擔任說書人。（衛武營提供）

奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會3月13日登場，集結頂尖聲樂家。（衛武營提供）