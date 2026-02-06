奧芬巴哈《霍夫曼的故事》 集結頂尖聲樂家為《瘋迷24巴赫》華麗暖身

衛武營國家藝術文化中心將於三月十三日推出奧芬巴哈《霍夫曼的故事》歌劇音樂會，由藝術總監簡文彬指揮，跨界攜手國內頂尖聲樂家與金鐘影后尹馨，將音響效果極佳的葡萄園式音樂廳化身為一座虛實交錯的「歌劇版黑鏡」，邀請觀眾在法國浪漫樂派作曲家奧芬巴哈（Jacques OFFENBACH）窮盡一生創作的旋律中，走入德國浪漫主義大師E.T.A.霍夫曼（E.T.A. HOFFMANN）筆下那充滿機械幻想、靈魂交易與人性迷惘的愛情寓言。

衛武營今(六)日說明，奧芬巴哈素有輕歌劇之父之稱，其晚年傾盡全力想完成一部大型歌劇作品，《霍夫曼的故事》便是在這樣的意志下誕生並成為遺作，雖然奧芬巴哈在作品完成前便帶著遺憾離世，但他將豐沛的情感與幽默注入旋律中，留下如〈木偶之歌〉、〈船歌〉等動人樂章傳世。

《霍夫曼的故事》劇本取材自德國文豪 E.T.A.霍夫曼的短篇小說，故事中主角霍夫曼在酒館中微醺回憶起三段風格迥異的愛情奇遇。第一幕，霍夫曼愛上近乎完美的少女奧林琵雅，卻在「魔法眼鏡」破碎以後，才發現奧林琵雅只是個沒有靈魂的機器木偶；第二幕的女主安東妮亞是位擁有天籟歌喉的歌手，卻苦於疾病無法縱情歌唱，最終仍在魔鬼的蠱惑與對藝術的渴望驅使下，唱出了生命的絕響後香消玉殞；第三幕場景則轉至浮華的威尼斯，霍夫曼迷戀上心機風塵女子茱莉葉塔，甚至願為其獻出自己的影子，卻僅換來無情的背叛與嘲弄。

為了完整呈現這部怪誕鉅作，該演出由衛武營藝術總監簡文彬指揮，邀來對位室內樂團與高雄室內合唱團精采助陣，並率領臺灣聲樂界一時之選歌手齊登台；其中花腔女高音蔣啟真將挑戰一人分飾四角，從花腔技巧繁複的機器木偶奧林琵雅、淒美抒情的歌女安東妮亞，到戲劇張力十足的交際花茱莉葉塔及史黛拉，用天籟花腔勾勒出奧芬巴哈對理想情人的各種想像。劇中靈魂人物霍夫曼由男高音王典擔綱，他將與化身繆思女神的女中音翁若珮精彩對戲，向觀眾娓娓道來三段奇妙又哀傷的戀愛寓言。男中音丁一憲則以深沉厚實的嗓音畫龍點睛，穿梭於四個反派角色之間，展現精湛的聲音變換技巧。同台更匯集了王郁馨、林義偉、羅俊穎、廖宇盟和張殷齊等國內頂尖聲樂家，攜手呈現奧芬巴哈筆下的奇幻世界。

為了引領觀眾進入這個光怪陸離的音樂世界，衛武營特別邀請金鐘獎與台北電影節雙料影后尹馨擔任說書人；曾於「臺版黑鏡」《你的孩子不是你的孩子》展現精湛演技的她，將延續其在心理驚悚劇作中的細膩層次，以現代視角切入這段百年前的故事，透過深具感染力的聲音演技，為觀眾拆解劇中的情感糾葛。有了這位「影后級說書人」的引領，即使是首次接觸歌劇的觀眾，也能輕鬆跨越時空隔閡，深刻體會霍夫曼筆下那令人戰慄又著迷的寓言。

這場充滿懸疑與情感張力的演出，是衛武營年度盛事《瘋迷24巴赫》的前夜PLUS特別企劃，在迎接週末長達二十四小時的巴赫音樂馬拉松之前，衛武營與在地藝文支持夥伴陳啟川先生文教基金會誠摯邀請全臺樂迷，週五夜晚先在奧芬巴哈《霍夫曼的故事》的浪漫中暖身，週六再接續投入巴赫的純粹與神聖。更多節目資訊及購票請洽衛武營官網或OPENTIX購票系統。