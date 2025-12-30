奧莫克眼科義診 重啟光明安生安心

海燕颱風重創菲律賓後，慈濟在奧莫克援建大愛村，如今成為深耕社區的基地。面對當地醫療資源不足與貧困現況，近年從馬尼拉移居奧莫克的女醫師「毛伊」，攜手在地醫療人員，連續第4年舉辦免費眼科篩檢，為看不見希望的人，找回一線光明。

為期兩天免費的眼科篩檢，從報到、量測到檢查、解說，每一個細節都不馬虎，現場聚集了渴望重見光明的弱勢族群。76歲的羅伯托，從事漁業、農務，卻在50歲時開始視線模糊。

病患 羅伯托：「我的左眼看不見 也要接受治療了，我的右眼已(在慈濟)做過手術，我想表達的是，我非常感謝慈濟給我巨大幫助， 否則我無法支付醫療費用。」

廣告 廣告

62歲的雪麗塔希望視力更清晰，才能工作賺錢養家。

病患 雪麗塔：「對我來說 能夠看見非常重要，這關係到我的生命 我的孩子，我的孫子孫女 關係到一切，讓我還能繼續工作 還能見到他們。」

12歲的肯，眼睛接觸到髒水後就不舒服，影響到上課。醫護人員的耐心愛心，讓他安心就診。

病患 肯：「我以為要開刀 一開始很害怕，非常感謝您們幫我檢查眼睛。」

慈濟連續第四年舉辦，69位志工全程投入，共篩檢186人，其中，超過60例白內障與25例有結膜異常增生問題。從馬尼拉移居奧莫克的醫師毛伊是重要的幕後推手，與當地醫護一起努力帶動善循環。

醫師 毛伊：「未來 如果慈濟繼續幫助我們，特別是視力障礙者， 我們希望 當您視力恢復後，也能伸出援手幫助他人。」

期盼受助者在重見光明後，也能一起照亮別人的路。

更多 大愛新聞 報導：

菲律賓慈善日 40生獲慈濟獎學金

菲律賓風災重創 耶誕節前大規模發放

