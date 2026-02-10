奧萬大及合歡山除夕休園 天池山莊不休息正常營運

南投分署指出， 農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期，緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開。（圖：南投分署提供）

農曆春節連續假期長達9天，林業及自然保育署南投分署為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，除舊佈新，於小年夜（2月15日）及除夕（2月16日）暫停住宿服務，並在除夕當日休園一天，進行園區清潔維護；大年初一（2月17日）早上8點起開園迎春，歡迎民眾春節假期到奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花。另外，所轄能高越嶺國家步道已於今年1月1日重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務。

南投分署指出， 農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期，緋寒櫻（山櫻花）、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開，多彩多樣的春天花卉點綴園區，美不勝收。目前山櫻花已陸續綻放，霧社櫻花結苞累累，盛期可待。現在開始到3月份將是奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機，而且這段時間遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春天的景緻欣欣向榮，有別於秋冬蕭瑟之美，春遊奧萬大可獲得更美好舒適的遊憩體驗。

今年春節期間在奧萬大園區辦理各項活動供遊客參與體驗，初一至初六（2月17日至22日）每日上午9點30分及下午2點辦理「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行，為身心放鬆設計的體驗，在負離子與芬多精的環繞下，開啟新的一年。另外，初四（2月20日）在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體與大自然共鳴，以音樂傳遞祝福與能量。相關活動及旅遊訊息可於台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）、奧萬大情情報站FB網站、天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/）查詢。（張文祿報導）