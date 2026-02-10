奧萬大及合歡山除夕休園 天池山莊正常營運

奧萬大及合歡山除夕休園。 (圖：林保署南投分署提供)

▲奧萬大及合歡山除夕休園。 (圖：林保署南投分署提供)

今(一一五)年農曆春節連續假期長達九天，林業及自然保育署南投分署為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，除舊佈新迎新春，於小年夜(二月十五日)及除夕(二月十六日)暫停住宿服務，並在除夕當日休園一天，進行園區清潔維護工作；大年初一(二月十七日)早上八時起即開園迎接新春，歡迎民眾春節假期來奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花，迎接新春祥福之氣。另外，所轄能高越嶺國家步道已於今年一月一日重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務。

廣告 廣告

南投分署指出， 農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期，緋寒櫻(山櫻花)、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開，多彩多樣的春天花卉點綴園區，美不勝收。目前山櫻花已陸續綻放，霧社櫻花結苞累累，盛期可待。現在開始三月份將是奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機，而且這段時間遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春天的景緻欣欣向榮，有別於秋冬蕭瑟之美，春遊奧萬大將可獲得更美好舒適的遊憩體驗。

今年春節期間在奧萬大園區辦理各項活動供遊客參與體驗，二月十七日至二十二日(初一至初六)每日上午九點半分及下午二點辦理「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行，特別為身心放鬆設計的體驗，讓您在負離子與芬多精的環繞下，開啟新的一年。另外，二月二十日(初四)在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體與大自然共鳴，以音樂傳遞祝福與能量，歡迎一起來奧萬大春之饗宴。

春節期間，前往能高越嶺步道、奧萬大及合歡山等山區活動，籲請民眾行前做好充分準備，並注意天氣及保暖，共同維護旅遊行程與人身安全。相關活動及旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)、奧萬大情情報站FB網站、天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)查詢。