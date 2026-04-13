奧萬大暑期營隊 打造造深度山林教育體驗

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〔記者張協昇／南投報導〕奧萬大自然教育中心今年7月將推出「奧萬大森林探險家」與「奧萬大野FUN營」兩項暑期營隊活動，以高師生比、專業引導、全方位安全防護三大核心價值，讓孩子在數天的營隊活動中遠離3C產品，打造一場深度成長的山林教育體驗。

奧萬大自然教育中心表示，今年度的「奧萬大森林探險家」活動，有著更多的意志力與邏輯思維的挑戰活動，包含訓練地圖與空間邏輯的定向體驗、挑戰自我極限的高空攀樹、學習安全用火與山野知識的山野教育主題，培養孩子帶得走的解決問題能力。

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「奧萬大野FUN營」則是以森林中野生物的觀察與調查為主題，讓孩子實際架設紅外線照相機與動物調查陷阱等，學習認識野生動物的生態習性，還有如何尊重生命等對於自然的敬畏與生命的細膩關懷，並將孩子在活動中調查到的生物資訊，轉化成實體的遊戲卡片，鼓勵孩子探索更多奧萬大的生物資訊。

林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大自然教育中心擁有豐富的教學經驗，且活動過程中為了確保每一位孩子都能被看見、被引導，全場活動維持1：4的高師生比，讓環教師能根據每位孩子的性格特質進行深度對話與行為觀察，讓營隊也發揮品格教育功能。目前兩場營隊已開放報名，每場營隊只招收23位學童，詳情可至奧萬大自然教育中心臉書粉絲專頁查詢。

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