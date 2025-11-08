奧萬大草地野餐音樂會 遊客驚艷

2025奧萬大部落楓采-草地野餐音樂會熱鬧展開。(圖：林保署南投分署提供)

位於南投縣仁愛鄉的奧萬大國家森林遊樂區，是國內熱門的賞楓景點與旅遊勝地，也是原住民族傳統生活領域。林業及自然保育署南投分署近年積極與奧萬大鄰近三村五部落合作，輔導推動具在地特色的生態旅遊活動，營造多元優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。

八日在奧萬大森林遊樂區舉辦「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，讓遊客在美麗的奧萬大草坪上，享受秋山葉色轉變之美，沉醉部落天籟歌聲，用呼吸感受森林芬芳氣息，串起部落幟布工藝，品嚐山村記憶美食，並帶領遊客拜訪體驗原鄉部落風光，讓來訪遊客驚艷不已。

林業及自然保育署南投分署李政賢分署長表示，過去遊客來奧萬大旅遊，通常僅為欣賞楓紅景觀而來，而忽略了當地多元、豐富的原住民文化，甚為可惜。分署2019年首次於奧萬大森林遊樂區辦理草地野餐音樂會，結合在地團體表演，並設置了原民市集，讓居民可以展示豐富多樣的原住民文化內涵，就近展售在地的農特產品，深獲各界好評，預期本草地野餐音樂會可以成為奧萬大的季節特色活動，讓來訪的遊客，可以一邊品嚐美食、一邊享受音樂浪漫，走訪部落文化風光，享受知性感性的奧萬大山林文化深度之旅。

南投分署說明，本次的「2025奧萬大部落楓采－草地野餐音樂會」，現場規劃多項主題活動。邀請多組原民團體以歌聲述說山林的故事，從長者的古調吟唱、孩童的童聲合唱，到青年樂人創作，每一段旋律都是文化的脈動。除了音樂盛宴，現場還設有部落市集，結合在地特色農特產、傳統工藝、香糯米香氛等元素，展現原住民文化的多樣風貌。

演出陣容包括：親愛文化健康站、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、AgexNawi&WalisNawi、法治國小童韻合唱團、武界文健站、伊斯昂原住民文化藝術團、阿里山王子。每一段表演都如同森林心跳，讓人沉醉於文化與自然交織的節奏中。

精彩攤位包括：里山織色纖維工坊提供現場地機織布展演與DIY體驗；親愛文健站：長者手工織品，細節中藏著歲月溫度；松林書屋：新書展示《香糯米的故鄉：松林部落史》與踏查分享；萬大發電廠：推廣水力發電與環境教育；阿嵐藝宿家工作坊：口簧琴工藝展售與現場示範；奧萬大ALAN森林小舖：以氣味開啟部落旅程；親愛社區發展協會：展示獵人文化與竹製童玩；萬豐社區發展協會：推廣曲冰遺址與考古故事；南投縣曲冰公共事務促進協進會：串珠編織與原民美食；武界部落文化觀光關懷發展協會：原民文創與特色美食讓人目不暇給。

活動亮點之一是由米其林綠星主廚與在地族人聯手打造的「部落楓采餐套組」，以小米、馬告、樹豆、苦花魚等部落食材入菜，呈現山林風土原味。現場還有鋸木體驗與絹印手作活動，讓遊客親手創作秋日回憶。

活動期間，只要於現場市集攤位消費並完成任務，即可參加「集章闖關活動」，集滿貼紙即可兌換 限量國產材鑰匙圈，數量有限，送完為止。不只如此，今年活動更特別推出一系列兼具實用與設計感的限定紀念品，為參加音樂會的民眾留下專屬於奧萬大的秋日回憶。整體設計以奧萬大的自然意象與原民文化為靈感，融入鳥類、森林、香菇、飛鼠等在地特色元素，傳遞出自然共生與文化共鳴的理念。

紀念品不僅實用，更富有收藏價值，從能夠防水防曬、造型輕巧的斗篷式雨衣，到以賞鳥天堂為主題設計的可愛貼紙；從展現童趣與想像的香菇列車T恤，到融合山林色彩與療癒質感的抱枕與絹印提袋，每一項都是來自山林的祝福。

(八)日現場也舉辦《奧萬大部落楓采100＋色彩故事》新書分享會，書中以輕巧設計記錄三村文化風貌與色彩故事，展現奧萬大的文化厚度。同場加映還有《香糯米的故鄉：松林部落史》新書分享會，由松林書屋主理人徐趙啟明與《賽德克‧巴萊》繪師邱若龍合作，以圖文呈現松林部落遷徙史。

除音樂會外，十一月九日推出「走讀山村微旅行」，設計五條特色體驗路線，邀請旅人深度走進奧萬大，感受原民文化與自然風光。

「萬大溪畔繪本旅」結合溪流繪本療癒與香糯米香氛體驗，帶來身心放鬆的自然之旅；首次推出的「奧萬大頌缽療癒」讓旅人們在森林樂章與頌缽共鳴中，與山林一起呼吸；「萬大電廠建築旅」走進木構建築，探索能源故事；經典行程「親愛部落編織旅」邀請旅人前往里山織色，體驗梭織工藝與手作溫度；「曲冰部落食農採集旅」則能親手採收時蔬，品味土地的鮮美。

李政賢分署長表示，南投分署未來仍將與鄰近部落、社區加強討論籌劃，合作共創更多元、更優質的旅遊環境，並帶動在地文化與經濟的整體發展。期待今後遊客來到奧萬大旅遊賞楓時，都可以順道前往部落來參訪，欣賞部落風光、體驗部落風俗民情、看看在地傳統編織文化、選購部落農特產品，來趟知性與感性的奧萬大多元旅遊行程。