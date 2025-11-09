奧萬大部落楓采 野餐音樂會登場

奧萬大部落楓采．草地野餐音樂會演出。（圖：林保署南投分署提供）

▲奧萬大部落楓采．草地野餐音樂會演出。（圖：林保署南投分署提供）

立冬時節楓林轉紅，奧萬大年度盛事《奧萬大部落楓采·草地野餐音樂會》邁向第五年，於八日在奧萬大國家森林遊樂區盛大舉行！活動匯集泰雅族、賽德克族、布農族等原住民文化、美食手作、生態旅遊與自然療癒，打造今年山林最具文化深度與自然美感的森林盛典。

林業及自然保育署南投分署表示，本次音樂會邀請多組原民團體以歌聲述說山林的故事，從長者的古調吟唱、孩童的童聲合唱，到青年樂人創作，每一段旋律都是文化的脈動。演出陣容包括：親愛文化健康站、親愛國小萬大分校口簧琴隊、親愛原鼓、Agex Nawi&Walis Nawi、法治國小童韻合唱團、武界文健站、伊斯昂原住民文化藝術團、阿里山王子。每一段表演都如同森林心跳，讓人沉醉於文化與自然交織的節奏中。除了音樂盛宴，現場還設有部落市集，結合在地農特產、傳統工藝、香糯米香氛等元素，展現原住民文化的多樣風貌。

精彩攤位包括：里山織色纖維工坊提供現場地機織布展演與DIY體驗；親愛文健站：長者手工織品，細節中藏著歲月溫度；松林書屋：新書展示《香糯米的故鄉：松林部落史》與踏查分享；萬大發電廠：推廣水力發電與環境教育；阿嵐藝宿家工作坊：口簧琴工藝展售與現場示範；奧萬大ALAN森林小舖：以氣味開啟部落旅程；親愛社區發展協會：展示獵人文化與竹製童玩；萬豐社區發展協會：推廣曲冰遺址與考古故事；南投縣曲冰公共事務促進協進會：串珠編織與原民美食；武界部落文化觀光關懷發展協會：原民文創與特色美食讓人目不暇給。

活動亮點之一是由米其林綠星主廚與在地族人聯手打造的「部落楓采餐套組」，以小米、馬告、樹豆、苦花魚等部落食材入菜，呈現山林風土原味。現場還有鋸木體驗與絹印手作活動，讓遊客親手創作秋日回憶。活動期間，只要於現場市集攤位消費並完成任務，即可參加「集章闖關活動」，集滿貼紙即可兌換限量國產材鑰匙圈，數量有限，送完為止。

不只如此，今年活動更推出一系列兼具實用與設計感的限定紀念品，為參加音樂會的民眾留下專屬於奧萬大的秋日回憶。整體設計以奧萬大的自然意象與原民文化為靈感，融入鳥類、森林、香菇、飛鼠等在地特色元素，傳遞出自然共生與文化共鳴的理念。紀念品不僅實用，更富有收藏價值，從防水防曬、造型輕巧的斗篷式雨衣，到以賞鳥天堂為主題設計的貼紙；從展現童趣與想像的香菇列車T恤，到融合山林色彩與療癒質感的抱枕與絹印提袋，都是來自山林的祝福。

十一月八日現場還舉辦《奧萬大部落楓采100＋色彩故事》新書分享會，書中以輕巧設計記錄三村文化風貌與色彩故事，展現奧萬大的文化厚度。同場加映還有《香糯米的故鄉：松林部落史》新書分享會，由松林書屋主理人徐趙啟明與《賽德克‧巴萊》繪師邱若龍合作，以圖文呈現松林部落遷徙史。