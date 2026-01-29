奧萬大鳥類生態豐富更是地質寶庫 領學員探魅力

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣仁愛鄉奧萬大森林生態豐富，除是賞楓勝地，也記錄逾百種鳥類，是鳥類重要棲息場域，更是地質科學天然教室，園方將辦理鳥類調查、地質礦物研習班，帶領學員探索魅力。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，奧萬大國家森林遊樂區有完整森林樣貌，涵蓋針闊葉混合林、闊葉林、溪流、林緣及開闊草地等多樣棲地，提供鳥類良好覓食、繁殖與停棲環境，園區已記錄多種台灣特有種、特有亞種等超過百種鳥類，如台灣藍鵲、白耳畫眉、黃山雀、藍腹鷴、大冠鷲、鳳頭蒼鷹等，豐富且完整森林生態，是中部重要鳥類棲息場域。

南投分署表示，「鳥語花香」鳥類調查研習班由豐富經驗師資分享鳥類野外觀察經驗與方法，學員將學習如何透過體型、飛行姿態、鳴叫聲辨識鳥類，除觀察鳥類，課程重點在於公民科學實踐，透過野外調查讓學員記錄鳥類數量與行為，理解鳥類與棲地共生關係。

南投分署表示，奧萬大地質構造明顯，豐富岩石與礦物類型是環境教育理想場域，今年首次推出「礦野之習」地質礦物研習班，帶領深入中央山脈西側的萬大溪流域，更攜手國立自然科學博物館，邀地質學專家董國安、蔣正興擔任講師，讓艱澀地質學轉為生動導覽。

南投分署長李政賢表示，奧萬大自然教育中心長期規劃創新、多元研習課程，推廣環境友善、野外觀察、體驗自然生態、野生動物保育，透過理論與實作引導學員深入認識自然環境，鳥類調查研習班、地質礦物研習班3月登場，歡迎體驗台灣自然資源豐富魅力。（編輯：李亨山）1150129