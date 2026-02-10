奧萬大、合歡山除夕休園

奧萬大園區生態池的櫻花盛開迎新春。（記者張瑞惠翻攝）

記者張瑞惠／南投報導

一一五年農曆春節連續假期長達九天，林業及自然保育署南投分署為維護奧萬大及合歡山國家森林遊樂區的遊憩品質，除舊布新迎新春，於二月十五日小年夜及二月十六日除夕日暫停住宿服務，並在除夕當日休園一天，進行園區清潔維護工作；二月十七日大年初一早上八時起即開園迎接新春，該分署歡迎民眾春節假期來奧萬大及合歡山走春、觀鳥、賞櫻花，迎接新春，該分署所轄能高越嶺國家步道已於今年一月一日重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務。

南投分署指出，農曆春節期間正屬奧萬大賞櫻盛期，俗稱山櫻花的緋寒櫻、八重櫻、霧社櫻三種櫻花接續盛開，多彩多樣的春天花卉點綴園區，美不勝收；目前山櫻花已陸續綻放，霧社櫻花結苞累累盛期可待；現在開始至三月份將是奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機，而且這段時間遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春遊奧萬大將可獲得更美好舒適的遊憩體驗。

南投分署表示，今年春節期間在奧萬大園區辦理各項活動供遊客參與體驗，二月十七日至二十二日(大年初一至初六)每日上午九點三十分及下午二點辦理「春節走進奧萬大。森林療癒」輕旅行，特別為身心放鬆設計的體驗，大年初四二月二十日在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體與大自然共鳴，以音樂傳遞祝福與能量，歡迎一起來奧萬大春之饗晏。