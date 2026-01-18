奧蘭多環球影城死亡案 70歲女搭完雲霄飛車猝死

美國奧蘭多環球影城雲霄飛車「木乃伊的復仇」相當刺激。（圖／翻攝自universalorlando官網）





美國奧蘭多環球影城去（2025）年11月25日發生一起死亡案件，一名70歲的女性在搭乘園內雲霄飛車「木乃伊的復仇」（Revenge of the Mummy）後，被緊急送醫不治身亡。本案近日才在一份報告中被揭露，據了解，「木乃伊的復仇」自2004年開放以來，已通報21起事故，除了死亡案件外，還有脊椎骨折案例。

綜合《紐約郵報》、《KTLA5》報導，佛羅里達州農業與消費者服務部近日公布季度報告，報告中指出，一名70歲的女性於去年11月25日，搭乘奧蘭多環球影城的雲霄飛車「木乃伊的復仇」後，失去生命跡象，緊急送醫仍不治身亡，報中並未透露女子的死因。對此事故，環球影城表示案件尚在審理中，不予評論。

廣告 廣告

報導表示，「木乃伊的復仇」以電影《神鬼傳奇》（The Mummy）為主題，時速最高可達45英里（約72公里），乘客會在約3分鐘內穿越將近2,200英尺（約670公尺）的墓穴主題場景，過程中還有火焰特效與驚悚投影，自2004年啟用以來，已發生21起事故，包含遊客投訴噁心、頭暈、癲癇發作及脊椎骨折等。

報導指出，該報告同時列出去年10月至12月期間，環球影城另8起遊客醫療狀況的案例，包含一名當時32歲的男子薩瓦拉（Kevin Rodriguez Zavala）在「史達達斯賽車（Stardust Racers）」雲霄飛車上，死於鈍力撞擊造成的傷害；同一期間在迪士尼世界則是有6起與健康相關的通報。

更多東森新聞報導

美32歲男「環球玩雲霄飛車喪命」死因曝 女友狂尖叫求救無人聽見

和女友玩環球影城！32歲男坐雲霄飛車喪命 死因曝光

氣溫雲霄飛車！週末中南部飆30度 下週又急降10度

