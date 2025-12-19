奧許維茲集中營推新展 重現苦難中母親為兒手作耶誕禮

奧許維茲集中營的大門上寫著「勞動讓你自由」的洗腦標語，在集中被解放的80年後看了讓人覺得格外諷刺。

位於波蘭南部奧斯威辛的奧許維茲集中營1945年1月被前蘇聯紅軍解放，如今集中營已改建成博物館，經過數十年的整理翻修，全新的展覽正式推出，包括當年眾多遇害者的照片，每張照片背後都是對納粹暴行聲無的控訴，拜現代科技之賜彰顯人性，成為展覽的主要訴求。

奧許維茲博物館副館長卡柯爾斯基表示，「因為見證者逐漸辭世，世界在改變，科技也在改變，新世代正在崛起，對於展覽方式也有新的要求，強化對人性的描繪，對每個人生命的描繪。」

廣告 廣告

這3個可愛的動物飾板就是一位母親用鞋墊為她孩子所製作的耶誕禮物，即使在集中營如此嚴苛殘酷與高壓的生存環境靜下，她依舊綻放出母愛的光輝。

展覽解說員烏爾班妮雅克說明，「在這項展覽中，我們展出了動物飾板，是一位母親可能是用了集中營鞋子的鞋墊做給她兒子的耶誕禮物，安傑·馬傑庫斯基，他們都是在華沙起義後從華沙被關到這裡。」

另一位母親則是在集中營裡為她的兒子親手做了這棵耶誕樹，這棵耶誕樹似乎也成為他們努力活下去的精神寄託，在耶誕節前夕看了令人萬分感慨。

展覽解說員烏爾班妮雅克說道，「真的很難形容這種感覺，我們很難體會那樣的情況，一位母親發現自己身處集中營內，她在經歷了怎樣的情緒後，決定替她的兒子做些甚麼，鼓舞他的士氣，讓他能繼續活下去。」

奧許維茲集中營在1940年4月27日由納粹德國親衛隊領導人希姆萊下令建造，主要分為3大營區。1942年1月20日舉行的萬湖會議通過最終解決方案，透過滅絕營實行有系統的猶太人大屠殺行動，估計約有110萬人在此遇害，整個二戰期間德國納粹與其盟友屠殺了約600萬的猶太人，當中包括150萬名孩童。

1947年波蘭國會立法將此改為紀念納粹大屠殺的博物館，以做為納粹德國二戰統治期間所犯罪行的歷史見證。1979年聯合國教科文組織將奧許維茲集中營列為世界文化遺產。