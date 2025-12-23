奧軍購12架M-346F 強化空戰效能

記者賴韋廷／綜合報導

軍聞網站「The War Zone」報導，奧地利空軍決定與義大利李奧納多公司簽約，採購12架M-346F Block 20輕型戰機，用於強化空軍訓練及作戰能量，同時補強數量有限的「颱風」機隊作戰能力。

奧地利共斥資17億美元（約新臺幣534.7億元）向李奧納多採購12架M-346F戰機、配套模擬訓練系統、地勤人員訓練、相關零附件，以及為期6年後勤支援服務。首架飛機預計於2028年交付。根據奧地利空軍兵力規劃，M-346F可接替退役的Saab 105教練機執行訓練任務，也可透過多元武器裝備操作彈性，承擔部分國土防衛任務。

M-346F Block 20輕型戰機是以M-346教練機改良而來，兼具對空及對地作戰能力，裝備數位顯示器與低截面抬頭顯示器（HUD）、「主動電子掃描陣列」（AESA）雷達、Link-16資料鏈與電戰系統；可按任務需求掛載AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈、雷射導引炸彈及聯合直攻彈藥（JDAM）等彈藥。奧國空軍也計畫為M-346整合IRIS-T空對空飛彈、20公厘機砲莢艙與搭配以色列製電戰莢艙。

奧地利空軍目前擁有15架「第1批次」（Tranche 1）「颱風」戰機，但該款早期型戰機缺乏部分關鍵配備，包含PIRATE紅外線搜索追蹤系統、頭盔瞄準系統、EuroDASS防護系統與中程空對空飛彈，因此無法執行視距外（BVR）空戰與對地打擊。李奧納多公司強調，新戰機將使奧國空軍擁有充沛戰力，並可兼用對地任務與多元訓練，有望為奧國空軍帶來全新發展。

奧地利空軍採購12架M-346F Block 20輕型戰機，全面強化奧地利空軍的訓練及作戰能量。（取自李奧納多公司網站）

M-346F Block 20可依任務需求，掛載AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈、雷射導引炸彈及聯合直攻彈藥（JDAM）等不同空用武器。（取自李奧納多公司網站）