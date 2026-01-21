奧迪發表F1賽車 鈦銀＋紅黑塗裝首度曝光

記者鍾釗榛／綜合報導

德國大廠Audi在收購Kick Sauber車隊後，正式以「Audi Revolut F1車隊」身份參賽，並於德國柏林發表全新戰車。這輛車保留了去年11月R26概念車的鈦銀、碳黑與Audi紅塗裝，銀色車身搭配紅黑尾翼，四環標誌醒目出現在進氣口與尾翼上，簡直帥到爆。

德國大廠Audi在收購Kick Sauber車隊後，正式以「Audi Revolut F1車隊」身份參賽。（圖／翻攝Audi網站）

賽道老將與新秀聯手出擊

車隊由Jonathan Wheatley掌舵，駕駛席則由F1老將Nico Hülkenberg與巴西新秀Gabriel Bortoleto共同擔綱。Hülkenberg經驗豐富，從2010年加入威廉斯開始征戰F1，多次效力Aston Martin與Force India，也參加過世界耐力錦標賽；新秀Bortoleto則在2023年奪下F3冠軍，去年才在Kick Sauber亮相F1，今年將與Hülkenberg組隊衝刺。

駕駛席則由F1老將Nico Hülkenberg與巴西新秀Gabriel Bortoleto共同擔綱。（圖／翻攝Audi網站）

全新動力系統

這輛F1戰車搭載全新1.6升渦輪增壓V6引擎，並配合高效混合動力能量回收系統與專屬變速箱。奧迪執行長Gernot Döllner明言，「我們進F1不只是為了參加比賽，我們是來贏的。」配套黑銀賽車服點綴奧迪紅色，也讓兩位車手在賽道上更具辨識度。

這輛F1戰車搭載全新1.6升渦輪增壓V6引擎。（圖／翻攝Audi網站）

澳洲大獎賽開戰

新車將於2月在巴林進行季前測試，首度下賽道，所有車迷都拭目以待。2026年F1賽季則將於3月墨爾本澳洲大獎賽正式開幕，奧迪Revolut車隊能否以新血與新車技挑戰F1老牌勁旅，將成為本季最大焦點。

Audi Revolut F1賽車將於2月在巴林進行季前測試，首度下賽道。（圖／翻攝Audi網站）

